Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|27 Aralık 2019 17:17
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9340
|5,9350
|5,9570
|5,9580
|Avro
|6,5860
|6,5870
|6,6450
|6,6460
|Sterlin
|7,6850
|7,7230
|7,7750
|7,8140
|İsviçre Frangı
|6,0350
|6,0650
|6,0850
|6,1150
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9050
|5,9650
|5,9300
|5,9900
|Avro
|6,5400
|6,6100
|6,6050
|6,6750
|Sterlin
|7,6090
|7,7640
|7,7090
|7,8640
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