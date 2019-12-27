Bakan Turhan: Kanal İstanbul'a ilk kazmayı 2020'de vuracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin kendi yaptığı silahlarla Suriye'de, Doğu Akdeniz'de kurulan tuzakları bozduğunu söyledi.

Bakan Turhan, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da Korgun-Kurşunlu yolu şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kurşunlu Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Turhan, burada yaptığı konuşmada, bugün yerli otomobilin lansmanı olduğunu hatırlattı.

Bugünkü programında yerli otomobilin tanıtımına katılmak olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çankırı'ya gelerek incelemeler yaptığını aktaran Turhan, "Biz de geldik burada incelemelerimizi yaptık, gerekli talimatlarımızı verdik. Bugüne kadar bizim iktidarımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmet siyaseti. İktidarın yaptıkları bu milletimizin gecikmiş bekleyen hizmetleriydi." diye konuştu.

Yerli otomobili de 2022 yılında satışa çıkaracaklarını vurgulayan Turhan, "Tabi bu yapılanlar birilerini de kıskandırıyor. Büyük devlet olma iddiası içerisinde olduğumuz zaman büyük devletler sizi kendisine rakip olarak görmeye başlıyor. Bu durumda onlar da bizi ufalamak için, bizi ayrıştırmak için, bizi geçmişte olduğu gibi kendi verdikleri talimatları yerine getiren bir devlet olmamız için elinden gelen gayretleri gösteriyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kendi yaptığı silahlarla Suriye'de, Doğu Akdeniz'de kurulan tuzakları bozduğunu dile getiren Turhan, şöyle konuştu:

"Şimdi Kanal İstanbul Projemiz var. Muhalefet diyor ki, 'Yapamazsınız.' Siz bugüne kadar bu ülkenin hayrına olan hangi projeye 'Allah razı olsun iyi yapıyorsunuz' dediniz. Eleştirmek için 'zenginlere yol yapıyor, köprü yapıyor' dediler. Halbuki en fazla kullananlar da kendileri. Şimdi Kanal İstanbul için uzun süredir en ince ayrıntısına kadar çalıştık, inceledik, araştırdık. Her türlü etütleri yaptık ve inşallah Cumhurbaşkanımız dün de bunu açıkladı 2020'de kazmayı vuracağız. Büyük proje yapmak büyük devletlerin, büyük liderlerin, büyük milletlerin işidir. 'Bu milletin gücü buna yetmez' diyorlar. Biz bugüne kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacaklarımızı büyük devlet, büyük millet şiarıyla yapacağız. Benim milletim bunu hak ediyor. Bu millet 17 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'a yakışıklı biri olduğu için rey vermiyor, kendine hizmet ettiği için verdi."