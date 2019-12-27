Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu tutuklandı
|27 Aralık 2019 17:36
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Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından Oya Aslan tutuklandı.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına ilişkin davada firari sanık olan ve geçen hafta Küçükçekmece'de bir hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Oya Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan ve firari sanık olarak yargılanan Oya Aslan'ın, davanın görüldüğü İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince ara celse açılarak, hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunduktan sonra tutuklanmasına karar verildi.
Oya Aslan'ın, Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer aldığı ve DHKP/C'nin sözde "Silahlı Propaganda Birliği" sorumlularından olduğu öğrenilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede sanık Oya Aslan'ın, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Söz konusu davaya bakan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Mart 2019 tarihinde kararını açıklamış, firari olduğu gerekçesiyle Oya Aslan hakkındaki dosyayı ayırmıştı.
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