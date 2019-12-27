Mahir Ünal'ın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
|27 Aralık 2019 17:38
|Yazdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın makam aracı önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sırasında Ünal'ın araçta bulunmadığı öğrenildi.
Kaza, TEM Otoyolu Sapanca ilçesi Uzunkum mevki'i İstanbul istikametinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı için Gebze'ye gitmekte olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın makam aracını kullanan şoför Musa Ö., idaresindeki 34 DGK 63 plakalı otomobil önünde seyir eden Uğur K.idaresindeki 34 SC 8486 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle makam şoförü Musa Ö.'nün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarına savrularak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Meydana gelen kazada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bulunmazken, kazada Musa Ö. ile aynı araçta bulunan Gürkan A., ile diğer otomobilde bulunan F.K. ile G.K.yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Otizmli öğrenciye hakaret ettiği iddia edilen öğretmen salıverildi
27 Aralık 2019 16:50
|İTÜ mezunu Halit Ayar'ı öldürenlerin tutukluluğuna devam
27 Aralık 2019 14:33
|İstanbul Boğazı'nda yük gemisi kıyıya çarptı
27 Aralık 2019 12:32
|Mansur Yavaş hakkındaki 'mükerrer tahsilat' davasına devam edildi
27 Aralık 2019 12:10
|Halk otobüsünden düşen kadın öldü
27 Aralık 2019 12:03
|Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı
27 Aralık 2019 12:02
|Menderes Türel'in ihbarı, polisi harekete geçirdi
27 Aralık 2019 12:01
|'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda biri doktor 34 zanlı yakalandı
27 Aralık 2019 11:46
|Trabzon'da muhtarı öldüren kişi yakalandı
27 Aralık 2019 11:17
|Erzincan ve Tunceli'de 166 köy yolu ulaşıma kapandı
27 Aralık 2019 11:15