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Akademik ilanda, vücut geliştirme antrenörlük belgesi şartı

Artvin Çoruh Üniversitesinin Özel Güvenlik ve Koruma programına alacağı Öğretim Görevlisi ilanında yer alan şartlar dikkat çekiyor!
 27 Aralık 2019 17:42
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Akademik ilanda, vücut geliştirme antrenörlük belgesi şartı

Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından 26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de 2 Araştırma Görevlisi ve 7 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 9 Öğretim Elemanı kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadroları incelediğimizde; Artvin Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda özel şart olarak; "Hukuk veya İşletme Lisans Mezunu Olup Vücut Geliştirme ve Fitness Kıdemli Antrenörlük Belgesine Sahip Olmak ve Lisans Mezuniyeti Sonrası Alanında En Az 5 Yıl Tecrübeli Sahip Olmak." istenmektedir.

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 21 ALES'ten muaf alan içerisinde Özel Güvenlik ve Koruma programı da yer almaktadır. Ancak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı almış olduğu bu kararda aynı zamanda bu kapsamda atanacak öğretim görevlilerinde tecrübe şartı aranması halinde "en az iki yıllık tecrübenin muafiyet alanıyla" ilgili olmasını da şart koşmuştur.

Dolayısıyla, Artvin Çoruh Üniversitesi ilanında da yer aldığı üzere, lisans mezuniyeti sonrası istenilen beş yıllık tecrübenin Özel Güvenlik ve Koruma alanında olması gerekmektedir. Bu ilana göre Hukuk veya İşletme lisans mezunu olup, özel güvenlik ve koruma alanında beş yıllık tecrübesi bulunmayan adaylar ALES'ten muaf olmadıkları gibi söz konusu kadroya atanma şartını da taşımamaktadır.

Bu programlara atanacak adayların ALES'ten muaf olmalarındaki temel amaç programlarla ilgili mesleki tecrübelerinden istifade etmektir. Ancak, yükseköğretim kurumları bu programlara her atanacak adayın ALES'ten muaf olduğu gibi yanlış bir yorumlamaya giderek mevzuata aykırı işlem tesis etmektedirler.

Bu bağlamda, Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından Özel Güvenlik ve Koruma alanında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda yer alan ilan şartlarının yeniden gözden geçirilerek mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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