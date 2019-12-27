Sonar'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları
SONAR Araştırma Şirketi, "Büyükşehir ve İstanbul İlçe Başkanları Performans Araştırması"nı yayımladı. Araştırma, 5 Aralık - 15 Aralık tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak 10 Büyükşehirde ve İstanbul'un 30 ilçesinde gerçekleştirildi.
|27 Aralık 2019 17:45
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SONAR Araştırma Şirketi, "Büyükşehir ve İstanbul İlçe Başkanları Performans Araştırması"nı yayımladı. Araştırma, 5 Aralık - 15 Aralık tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak 10 Büyükşehirde ve İstanbul'un 30 ilçesinde gerçekleştirildi.
Büyükşehirlerde bin, İstanbul'un ilçelerinde ise 500'er kişi ile yüz yüze görüşülerek anket yapıldığı belirtildi.
En başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı yüzde 61,7 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. SONAR'ın araştırmasındaki iddiasına göre, en başarılı 10 büyükşehir Belediye Başkanı şöyle:
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