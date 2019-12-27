Meteoroloji uyardı... Hafta sonu kar yağışı etkili olacak

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, hafta sonu boyunca yağışların etkisini sürdüreceği uyarısı yaptı. En çok merak edilen soruların başında ise, İstanbul'da kar yağışı ne zaman olacak ve hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı.

Sıcaklıklar mevsim normallerine düştü, kar ve sağanak yağış etkisini artırdı. Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılarında, yağışların hafta sonu boyunca ve yeni haftada etkili olmaya devam edeceği belirtildi.İl il hava durumunu derledik:

28 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU

Yarın (28 Aralık Cumartesi), Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in doğu kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kar yağışının özellikle Kastamonu, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Hakkari illerinde etkili olması bekleniyor. Ankara, Konya, Sivas, Yozgat, Kayseri, Karaman, Erzurum, Ağrı, Ardahan illerinde de kar yağışı etkili olacak.

İstanbul'da ise cumartesi günü karla karışık yağmurun görüleceği, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara ve Akdeniz bölgelerinin batısında da sağanak yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

29 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU

Haftanın son gününde, kar yağışının çok daha geniş bir bölgede etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, pazar günü yağışların cumartesi gününe göre daha kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

Ankara başta olmak üzere, Kütahya, Uşak, Denizli, Bingöl, Tunceli, Erzincan ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Konya'da ise çok kuvvetli kar yağışı görülecek.

Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde ise şiddetli sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle Antalya, Adana, Mersin ile Ordu, Samsun ve Giresun çevrelerinde yoğun olması bekleniyor.