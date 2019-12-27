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Eski sağlık çalışanına FETÖ'den hapis cezası

Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
 27 Aralık 2019 18:22
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Eski sağlık çalışanına FETÖ'den hapis cezası

Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Satı S. ve avukatı katıldı.

Satı S, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği eski sağlık çalışanı sanığın tutukluk halinin devamına hükmetti.

Anadolu Ajansı
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