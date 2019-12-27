Adana'da FETÖ'den 1 sanığa ceza, 8 sanığa beraat
|27 Aralık 2019 18:27
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 9 sanıktan biri 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Sanık Mahmut K, savunmasında, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık Mahmut K'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''delil yetersizliği'' gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, sanık Mahmut K'nin "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesine, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.
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