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İş dünyası Türkiye'nin Otomobili'ne ne dedi

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: Ön gösterim aracı tasarım olarak son derece şık, albenisi son derece yüksek
 27 Aralık 2019 18:36
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İş dünyası Türkiye'nin Otomobili'ne ne dedi

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, ön gösterimi yapılan Türkiye'nin Otomobiline ilişkin, "Ön gösterim aracı tasarım olarak son derece şık, albenisi son derece yüksek. Bu işlerde araç ekonomisi kadar tasarım ekonomisi de önem taşır. Çok güçlü bir tasarım olduğunu görüyorum hem SUV hem de sedan modelinde." dedi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çağdaş, markadan bağımsız şekilde bir Türk vatandaşı olarak bugüne şahit olduğu çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu anlamda bu projeyi sanki kendim yapmışım gibi mutlu oldum gerçekten." diye konuştu.

Aracı son derece beğendiğini vurgulayan Çağdaş, "Ön gösterim aracı tasarım olarak son derece şık, albenisi son derece yüksek. Bu işlerde araç ekonomisi kadar tasarım ekonomisi de önem taşır. Özellikle talebin ortaya çıkmasında talebin yönetilmesinde bu çok önemlidir. Çok güçlü bir tasarım olduğunu görüyorum hem SUV hem de sedan modelinde." ifadelerini kullandı.

Çağdaş, dünyada artık otomotivin talep yapısının değiştiğini ve gelecek on yıllık dönemde çok büyük değişimler görüleceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünyada teknolojik anlamda rekabet etmeniz için otomotiv sektöründe ürününüz varsa ve bu alanda rekabet etmeniz gerekiyorsa elektrikli alandan başlamak gerekiyordu. Bugün bu araç bir içten yanmalı motora sahip bir araç olsaydı aynı rahatlıkla konuşamayabilirdim. Bizim gerçekten dünya rekabetine kafa tutabileceğimiz bir alan elektrikli araçlardı. Dolayısıyla burada teknolojinin, yüzde 100 elektrikli araçlar üzerine dizayn ediliyor olması ayrıca beni bir Türk vatandaşı olarak heyecanlandırdı. Projenin dünyada ve Türkiye'de önünün çok açık olacağını düşünüyorum."

- İTO

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise şu son derece gururlu ve mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekten çok gururluyuz ve kıvançlıyız. Böyle önemli bir projenin hayata geçtiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Ben aynı zamanda otomotiv sektörünün içinde olan bir insanım. Bu anlamda da Türkiye'nin kendi markasıyla kendi teknolojisiyle bir irade ortaya koyması ve bu konuda ön görülen plana uygun hareket ediyor olmasından gerçekten gurur duyduk."

Avdagiç, görsel ve teknik özellik olarak otomobilin teknik özelliklerinin müşteri memnuniyetini karşılayabilecek nitelikte olduğuna işaret ederek, otomobilin elektrikli olmasının da ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

- ASO

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin Otomobili'ni çok beğendiğini söyledi.Söz konusu otomobilin ilk olarak SUV modelinin piyasaya çıkacağını anımsatan Özdebir, "Hemen bir tane almak isterim. Dört çeker, gerçekten güzel ve güvenli bir arabaya benziyor, estetik olarak da son derece güzel." dedi.Özdebir, otomobilin hızının 4,5 saniyede 100 kilometreye çıkabildiğini dikkati çekerek, bunun benzinli araçlarda yakalanamayacak bir performans olduğunu ifade etti.Otomobilin Türkiye'nin şartlarına çok daha uygun bir araç olduğunun altını çizen Özdebir, "Bir spor araba kadar hızlı. Teknoloji olarak günümüzün ötesinde güzel bir araba. İnşallah hayırlı olur, bir dünya markası olur." diye konuştu.

- TÜSİAD

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Otomobili girişiminin başarısını candan kutlarım. Akıllı teknolojileri ve temiz enerjiyi önceliklendiren çalışmaları ülkemiz için son derece kıymetli görüyoruz. Hepimizi heyecanlandıran bu girişime emek veren herkesi içtenlikle tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- DERSİAD

Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar ise, "Yapılan yenilikçi değişimler sayesinde ülkemiz önemli büyük bir süreçten geçiyor. Gelişmiş sanayi altyapısı bulunan ülkemiz için yerli otomobil önemli bir adım. Bu adım ülkemizin kalkınmasına ve istihdamına büyük katkı sağlayacak. DERSİAD olarak yüzde 100 yerli ve milli otomobilin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de otomotiv sektörünün sağladığı katma değer, istihdama katkısı, vergi gelirleri ve birçok sektörde talep yaratıcı durumu ile ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin lokomotifi olan otomotiv sektörü geliştiğinde aynı zamanda diğer sanayi dallarını da önemli katkı sağlayacaktır. Ülkemizin sanayi, otomotiv ve lojistik altyapısı için yerli otomobil ülkemize büyük bir motivasyon ve farklı deneyimler kazandıracaktır. Bunların yanı sıra ülkemizin en önemli sorunlarından istihdama da çare olacak, binlerce kişiye iş imkanı sağlayacaktır. Ülkemizin gelişmesine ivme kazandıracak yerli otomobilin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, başta bu fikrin oluşmasında en önemli etkisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeğine geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Anadolu Ajansı
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