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Ortaokul öğrencisi otomobille makas atarken duvara çarptı: 2 ölü

Diyarbakır'da ortaokul öğrencisi Baran Kaygusuz (13), izinsiz aldığı babasına ait otomobille makas atarak ilerlerken direksiyon kontrolünü yitirip, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki Baran Kaygusuz ile İbrahim Çelikbilek (15) hayatını kaybederken, 2 ortaokul öğrencisi de ağır yaralandı
 27 Aralık 2019 19:02
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Ortaokul öğrencisi otomobille makas atarken duvara çarptı: 2 ölü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda 25 Aralık Çarşamba akşamı Baran Kaygusuz, babasına ait otomobili ailesinden izinsiz alıp, 3 arkadaşıyla birlikte gezmeye çıktı.

Aşırı hız yapıp, makas atarak ilerlediği öne sürülen Baran Kaygusuz, Mezopotamya Bulvarı'nda otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada, 4 arkadaş, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan Baran Kaygusuz, İbrahim Çelikbilek, Mehdi Zan (15) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşları, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Baran Kaygusuz ve İbrahim Çelikbilek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren 2 öğrenci gözyaşlarıyla toprağa verilirken, kazada yaralanan Mehdi Zan ile ismi öğrenilemeyen öğrencinin hastanedeki tedavileri sürüyor.
DHA
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