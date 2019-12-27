İmamoğlu: Yerli otomobile çok güçlü bir siparişle destek olacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bugün Gebze'de tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili yaptığı paylaşımda, "İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobile destek vereceğiz" dedi.

"GURUR DUYUYORUZ"

Türkiye'nin 58 yıllık yerli otomobil özlemi son buldu. Yerli otomobil, bugün Gebze'de düzenlenen törenle görücüye çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, yerli otomobil ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye'nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz. Elektrikli üretimi desteklemek için, İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.