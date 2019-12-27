'Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldığını bildirdi.

"(Adana'daki sağanak) Tarım alanlarında 123 bin 151 dekar tarım alanı su altında. Bu suların çekilmesini bekliyoruz. Bu sular çekildikten sonra oradaki hasar da tespit edilerek vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gerekli adımlar atılacak"

"(Adana'daki sağanak) Milli Eğitim Bakanlığımız okullarda oluşan zararın giderilmesi için 500 bin lira ödenek sağladı. Böylece zarar gören okullarda eğitim öğretimde aksamaya yol açmadan faaliyetin devam etmesi için gereken tedbirler alınmıştır"