1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkeme işine dönmesine karar verdi, iki yıldır dönemedi

22 yıldır görev yaptığı Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'ndeki işinden çıkartılan Can Öcal, 2 yıl önce mahkemece işine dönme kararı verilmesine rağmen henüz işe kabul edilmedi
 27 Aralık 2019 20:31
Yazdır
Mahkeme işine dönmesine karar verdi, iki yıldır dönemedi

22 yıldır görev yaptığı Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'ndeki işinden çıkartılan Can Öcal, 2 yıl önce mahkemece işine dönme kararı verilmesine rağmen henüz işe kabul edilmedi.

Konu hakkında Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü önünde açıklamalarda bulunan Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin bürokratların mahkeme kararını tanımayarak keyfi davranışlarda bulunduklarını söyledi. Şahin, "Ülkemizin sosyal ve hukuk bir devlet olduğu sürekli yetkililer tarafından dile getirilen bir durumdur. Sosyal bir devletiz, hukuk devletiyiz. Dolayısıyla devlet kendi çalışanlarının sosyal güvencelerini sağlamak zorunda, iş güvenliğini sağlamak zorunda, herkes işini yaptığı sürece işine devam etmek zorunda. Eğer bir itilaf olmuşsa bu sefer de mahkemeler karar verir, bir hukuk devletiysek eğer. Ve o mahkeme kararlarının gereği yerine getirilir. Fakat; 'ben mahkeme kararlarını takmam, ben devletim, istediğimi yaparım', tavrı bu ülkenin, bizim kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Biz, bu devleti yönetenlere, hasbelkader bir şekilde bir yerlere gelmiş olanlara nazik nazik hatırlatıyoruz. Diyoruz ki; 'siz bir bürokratsınız, bir memursunuz, göreviniz sınırlı. Sizi biz seçmedik, görevinizi yapacaksınız'. Bu görevi yaparken keyfi davranırsanız gelir bir şekilde kafanıza çarpar. Çok nazik uyarmaya hala devam ediyoruz. Ama bu milletin de hukuksuzluğa, keyfi davranışlara bir tahammül sınırı var. O sınırımızı hiç kimse zorlamasın" dedi.

"Hükümetin verdiği kadroyu hiçe sayarcasına 'seni işten çıkarttım' keyfiliğini yapıyorlar"

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'nün Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı tanımayarak 'Biz Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını inceledik, iade talebinizi uygun görmedik" şeklinde cevap verdiğini aktaran Şahin; "Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'nde 2011 yılında mahkeme kararıyla kadrolu olan bir işçimiz. Kadrolu işçi ve yaptığı bir iş var, teknik bir eleman, kepçe operatörü. Bu adama sürekli 'oraya git, buraya gel' diyerek oynar gibi işini yapamayan basiretsiz, kifayetsiz yöneticilerin başvurduğu baskı yöntemi budur. 'Seni sürerim'. Seni de bir gönderen olur. Bu ülkenin cumhurbaşkanı öyle bir kaygı çekiyor ki bürokratlar, işçilerin güvenliği noktasında devletin yükümlülüğünü hatırlatıyor. Fakat cumhurbaşkanına meydan okurcasına, cumhurbaşkanı bir kadro vermiş fakat siz bu kadroyu hiç sayarcasına 'ben seni yapmayacağın bir işe yönlendirerek işten çıkartmaya zorlarım'. İşçinin bunu kabul etmeme hakkı vardır. Bu sefer de 'seni işten çıkarttım'. Keyfiliğini yapıyorlar. İşçi kardeşimiz de mahkemeye başvuruyor. Ankara'da 7. Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karar; 'davalı işyerindeki işin iadesine' kesin karar olmak üzere oy birliğiyle karar veriyor. Bu karardan önce yerel mahkeme işçi kardeşimizin talebini reddediyor. Reddedilince Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü işçiye mektup gönderiyor, 'mahkeme masraflarını öde yoksa icraya veririm'. Bu tehdidi o kadar kolay yapıyor ki kamu kurumları. Bu yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesi bozuyor, yerel mahkemenin kararından sonra icra tehdidi yapan bölge müdürlüğü istinaf mahkemesi işçiyi haklı bulmasına rağmen 2 aydır sorumluluğunu yerine getirmiyor. Bölge mahkemesi karar verdikten sonra işçi de dilekçe veriyor kurumuna diyor ki, 'Bölge Adliye Mahkemesi işe iade kararı verdi. Beni işe alın'. Arkadaşların yazdığı yazıya bakın, 'Biz Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını inceledik, iade talebinizi uygun görmedik'. Buradaki arkadaşlar 'mahkeme kim? İnceledim, işe almıyorum' diyor. Cumhurbaşkanının üzerinde ısrarla durduğu bir şey; işçilerinin, kendi vatandaşlarının güvenliği noktasında bir hukuk devleti olduğumuzu hatırlatıyor. Fakat her ne hikmetse hükümetin verdiği kadroyu adeta hiçe sayarcasına, meydan okurcasına keyfiliği, buraları babalarının çiftliği zannetmelerinden kaynaklanıyor. Buraların öyle olmadığını öğrenmeleri gerekiyor. Hala bürokratlara karşı nezaketimizi koruyoruz. Ama bir sınırı var. Bu kadar hukuk tanımamazlık olmaz. İnsanları mağdur etmek, devlete karşı bir tahrike yol açar. Bu adam taşerondayken o kadar sıkıntı çekmiş, kadrosunu almış. Siz bu adamı 2 senedir işsiz bıraktınız. Bunun bir ailesi var, çoluk çocuğu var. Bunu sosyal devlet ilkesi olarak devletin düşünmesi gerekirken hiç kimse düşünmüyor. Mahkemenin kararı da hiç sayılıyor. Biz de Tüm İş Konfederasyonu olarak bu bürokratların keyfiliğine bir 'dur' denmesini yetkililere hatırlatıyoruz" diye konuştu.

"Mücadeleme devam edeceğim"

Ailesi için mücadele ettiğini ve etmeye devam edeceğini dile getiren işçi Can Öcal ise, "Karayollarına yıllarımı verdim. Yıllardır taşeronda çalıştım. Her yıl taşeron değişmesine rağmen mücadeleme devam ettim ve çalıştım. Sonra devletimizin bize verdiği yetkiyle kadrolu oldum. Kadrolu olduktan sonra benim her türlü tayinimi çıkartmaya başladılar, oradan oraya. Asıl yerim Tuzhisar Bakımevi. Mahkeme kararıyla bu da açık ve net ortada. 2 yıldır mağdurum. Benim 3 çocuğum var. Aileme iftiralar oldu. Bu da beni ve ailemi çok yıprattı. Bunun hukuk mücadelesini verdim ve kazandım. Ben kazandığımı biliyorum. Adalete güvendim, sonucu bekledim ama gördüğünüz gibi yine itici. Ben ailemi düşünerek bunları yaptım. Bu aşamadan sonra devam edeceğim, mücadeleyi kesinlikle bırakmayacağım" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'3'ü bir arada uygulaması'na rekor başvuru
27 Aralık 2019 21:00		 Bu hastalık, insanları 2 bin 431 yıldır perişan ediyor
27 Aralık 2019 20:37
Meteoroloji uyardı... Hafta sonu kar yağışı etkili olacak
27 Aralık 2019 18:03		 Türkiye'nin otomobili dünya gündeminin ilk sırasında
27 Aralık 2019 17:34
'Üniversite mezunlarının istihdam oranı yüzde 70'
27 Aralık 2019 17:23		 Daireyi verdi, mücevher setini aldı
27 Aralık 2019 13:59
Tayini çıkan imamın yaptığı herkesi şaşırttı
27 Aralık 2019 13:14		 Meteorolojiden yarın için yağış uyarısı
27 Aralık 2019 13:13
Elazığ'da 12 artçı sarsıntı kaydedildi
27 Aralık 2019 12:08		 Bedensel engelli memur, işitme engelliler için işaret dili öğrendi
27 Aralık 2019 11:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:00 - '3'ü bir arada uygulaması'na rekor başvuru20:57 - 'Yerli otomobil 20 bin kişiye ekmek sağlayacak'20:53 - SRC Sınavı görevlendirmeleri duyuru sonrası sırayla yapılacak20:53 - FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar 24 Ocak'ta20:43 - Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Köşkü tamamlanıyor20:37 - Bu hastalık, insanları 2 bin 431 yıldır perişan ediyor20:31 - Mahkeme işine dönmesine karar verdi, iki yıldır dönemedi20:21 - 'Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı'20:17 - VERBİS kayıt süresi hatalı başvurular nedeniyle uzatıldı20:13 - Bakan Turhan: Kanal İstanbul'u yapmazsak bu bize baskı olur
20:03 - İmamoğlu: Yerli otomobile çok güçlü bir siparişle destek olacağız19:58 - İletişim Başkanlığı: Libya, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti19:55 - FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında karar çıktı19:47 - Ankara BB Meclisi 282 otobüs alımı için onay verdi19:43 - Eminönü'ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar19:39 - CHP'li Başkandan Kanal İstanbul'a rakip 'Kanal Çaycuma'19:35 - İşte Gemlik'te üretilecek yeri otomobilin üretim üssü19:23 - Türkiye'nin Otomobili'nin ilkleri ve enleri...
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Türk-İş'ten 'yeni asgari ücret' açıklaması
Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
Yerli oto yüzde 100 yerli mi? Neden İtalyanlar?
2019/7 KPSS tercih sonuçları açıklandı
Tayini çıkan imamın yaptığı herkesi şaşırttı
MEB, ÖABT sınavı yapılacak 18 alanı açıkladı
Türkiye'nin Otomobili...2022'de ilk otomobil banttan inecek
18 hakim ve savcı, FETÖ'den açığa alındı
Erdoğan'dan 'yeni asgari ücret' açıklaması
Yerli otomobil tanıtımında Erdoğan kızdı, değiştirin dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendini ifade edemediğini hissetmek 3
meclis açılınca ilk işimiz,libya için tezkere getirmek olacak 5
arda turan 1
adalet bakanının tarikat liderinin elini öpmesi 2
cif 6
blue bells 1
yolcu otobüslerinde muavinin kalkması 1
Enbiya 4
Erişimin engellenmesi hak ihlali sayıldı 2
mektup yazmak 1
SON İLANLAR
Diyanet İşleri 15 Uzman Yardımcısı alacak
Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müd. 5 Hizmetli Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam