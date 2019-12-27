SRC Sınavı görevlendirmeleri duyuru sonrası sırayla yapılacak
|27 Aralık 2019 20:53
|Yazdır
Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre; yük, kargo ve yolcu taşıyan araçlar ticari araç olarak ifade edilmektedir. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'na göre; karayolu taşımacılığında yük ve yolcu taşıyan araç sahiplerinin almakla yükümlü oldukları mesleki yeterlilik belgesine SRC Belgesi denir. Genel adı ise Mesleki Yeterlilik Belgesidir. SRC, SÜRÜCÜ kelimesinin sessiz harflerinin kısaltılmasıyla oluşturulmuştur.
SRC Belgesi alınması için MEB, diğer sınavlarda olduğu gibi okullarda yazılı ve uygulama olarak sınav yapmaktadır. Fakat MEB okullarda yapılan tüm sınavları merkezi sınav sistemine yükleyerek herkesin tercihine açarken SRC Belgesi Sınavı merkezi sınav sistemine yüklenmediğinden görevlendirilmeler keyfi olarak yapılmaktaydı. Bu konuyu "Bazı Okul müdürlerine SRC kıyağı. Görev başına 400 lira!" başlıklı haberimizde; "SRC Belgesi sınavının merkezi sınav sistemine yüklenmemesi ve 1-2 saat süren bir sınav için görev başına 400 TL ücret ödenmesi nedeniyle, bu sınavda görev alacakların belirlenmesinde, kayırmacılık yaşanmamaktadır." şeklinde eleştirimizle bilikte gündem getirmiştik.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 27.12.2019 tarih, 25967626 sayılı ve "SRC Sınavı Komisyon Görevlendirmeleri" konulu yazılarıyla;
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Eğitim Muafiyeti, İnceleme ve Kontrol ile Sınav Yönergesinin 7. maddesinin ikinci fıkrası (c) bendinde, teorik ve uygulama sınavlarını yapmak üzere her 20 kursiyer için biri başkan diğeri üye olmak üzere sınav komisyonunun oluşturulacağı, görevlendirmelerin resmi okullarda görevli yönetici ve öğretmenler arasından yapılacağı hüküm altına alınmış ve bu görevlendirmeleri yapma yetkisi sınav yürütme komisyonuna verildiğini hatırlatarak, iliniz/ilçenizde yapılan özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) teorik ve uygulama sınavlarında görev almak isteyenlerin resmi okullara duyuru yapılarak belirlenmesi, komisyonların sınavda görev almak isteyen yönetici ve öğretmenler arasından sıra takip edilerek eşit şekilde oluşturulması konusunda yetkilileri uyardı.
Fakat bu uyarının yeterli olduğu kanaatinde değiliz SRC Belgesi Sınavı komisyon görevlendirmelerinin merkezi sistem sınav görevlerine dahil edilerek yönetici ve öğretmenlerin tercihine açılması gerekmektedir.
İşte o uyarı;
Ahmet KANDEMİR
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ön lisans mezunu öğretmenler alan değişikliğine başvurabilirler mi?
22 Aralık 2019 00:05
|Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
20 Aralık 2019 00:03
|Öğretmenler, öğrenci devamsızlığını ticari bir yazılıma girmek zorunda mıdır?
24 Kasım 2019 11:00
|Yabancı uyruklu öğrencilere de DYK verilecek
30 Ekim 2019 00:01
|İlkokul ve ortaokulda, bir sınıftaki öğrenci sayısı, alt ve üst sınırı ne kadardır?
27 Ekim 2019 10:30
|Yeni açılan okulların öğretmen ihtiyacı için yer değiştirme duyurusuna çıkılmalı!
22 Ekim 2019 15:20
|Neden sadece Kastamonu, il içi özür duyurusuna çıktı?
21 Ekim 2019 10:25
|Yükseköğretim Kanunu, disiplin cezasına itiraz yönünden eksik düzenlenmiş
19 Ekim 2019 10:10
|Destek eğitim odasını 3 öğrenci ile açma zorunluğu var mıdır?
12 Ekim 2019 10:10
|Ekim 2019 norm güncellemeleri başladı, öğretmenler bir fotokopi almalı!
03 Ekim 2019 12:00