SRC Sınavı görevlendirmeleri duyuru sonrası sırayla yapılacak

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre; yük, kargo ve yolcu taşıyan araçlar ticari araç olarak ifade edilmektedir. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'na göre; karayolu taşımacılığında yük ve yolcu taşıyan araç sahiplerinin almakla yükümlü oldukları mesleki yeterlilik belgesine SRC Belgesi denir. Genel adı ise Mesleki Yeterlilik Belgesidir. SRC, SÜRÜCÜ kelimesinin sessiz harflerinin kısaltılmasıyla oluşturulmuştur.

SRC Belgesi alınması için MEB, diğer sınavlarda olduğu gibi okullarda yazılı ve uygulama olarak sınav yapmaktadır. Fakat MEB okullarda yapılan tüm sınavları merkezi sınav sistemine yükleyerek herkesin tercihine açarken SRC Belgesi Sınavı merkezi sınav sistemine yüklenmediğinden görevlendirilmeler keyfi olarak yapılmaktaydı. Bu konuyu "Bazı Okul müdürlerine SRC kıyağı. Görev başına 400 lira!" başlıklı haberimizde; "SRC Belgesi sınavının merkezi sınav sistemine yüklenmemesi ve 1-2 saat süren bir sınav için görev başına 400 TL ücret ödenmesi nedeniyle, bu sınavda görev alacakların belirlenmesinde, kayırmacılık yaşanmamaktadır." şeklinde eleştirimizle bilikte gündem getirmiştik.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 27.12.2019 tarih, 25967626 sayılı ve "SRC Sınavı Komisyon Görevlendirmeleri" konulu yazılarıyla;

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Eğitim Muafiyeti, İnceleme ve Kontrol ile Sınav Yönergesinin 7. maddesinin ikinci fıkrası (c) bendinde, teorik ve uygulama sınavlarını yapmak üzere her 20 kursiyer için biri başkan diğeri üye olmak üzere sınav komisyonunun oluşturulacağı, görevlendirmelerin resmi okullarda görevli yönetici ve öğretmenler arasından yapılacağı hüküm altına alınmış ve bu görevlendirmeleri yapma yetkisi sınav yürütme komisyonuna verildiğini hatırlatarak, iliniz/ilçenizde yapılan özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) teorik ve uygulama sınavlarında görev almak isteyenlerin resmi okullara duyuru yapılarak belirlenmesi, komisyonların sınavda görev almak isteyen yönetici ve öğretmenler arasından sıra takip edilerek eşit şekilde oluşturulması konusunda yetkilileri uyardı.

Fakat bu uyarının yeterli olduğu kanaatinde değiliz SRC Belgesi Sınavı komisyon görevlendirmelerinin merkezi sistem sınav görevlerine dahil edilerek yönetici ve öğretmenlerin tercihine açılması gerekmektedir.

İşte o uyarı;

Ahmet KANDEMİR