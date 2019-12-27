Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Köşkü tamamlanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımı devam eden Ahlat Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün 2020 yılının Mayıs ayında tamamlanacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis'in Ahlat ilçesinde gezi ve incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde de incelemelerde bulunan Demiröz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra açıklama yapan Demiröz, köşk alanında çalışmaların gayet hızlı bir şekilde ilerlediğini ve güzel bir eser olacağını belirterek, "Köşkümüzün en son geldiği noktayı ve neler yapıldığını görmek için buraya geldik. Bütün inşaat alanını gezdik. Çalışan arkadaşları tebrik ettik. Gayet hızlı bir şekilde yapılmış. İnşallah çok güzel bir eser olarak ortaya çıkacak. Eğer planladığımız gibi giderse, nisan veya mayıs ayında tamamen kullanılacak hale gelecek. Çevre düzenlemesi yapılmış. Diğer malzemeler alınmış. Sağ olsun mimar kardeşimiz Bayram Bey özveriyle çalışmış. Güzel bir eser. Ülkemiz için, Ahlatımız ve Bitlisimiz için güzel bir eser. Burayı sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya tanıtmak için Cumhurbaşkanımızın birkaç kez buraya gelmesi veya birkaç kez uluslararası toplantıların yapılmasının buraya daha büyük değer katacağına inanıyoruz. Türkiye büyüyen bir ülke; doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hep bir. Cumhurbaşkanı geldiği zaman Doğu'nun da bu ülkenin toprağı olduğunu tüm dünyaya gösterecek. Bu nedenle buranın ayrı bir önemi var. Ahlatımıza ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Ardından Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Belediyesini ziyaret eden Demiröz, belediyenin yatırımlarını yerinde inceleyerek Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban'dan bilgi aldı.

Demiröz'e Ahlat gezisinde Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal ile partililer eşlik etti.