1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'3'ü bir arada uygulaması'na rekor başvuru

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemleri için bugün Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne 204 bin 312 başvuru yapıldı
 27 Aralık 2019 21:00
Yazdır
'3'ü bir arada uygulaması'na rekor başvuru

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün "3'ü bir arada uygulaması" kapsamında kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerine bugün 204 bin 312 başvuru gerçekleşti.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından, "Milletimize hizmette yeni bir rekor kırdık" başlığıyla bugün "3'ü bir arada uygulaması"na 204 bin 312 başvuru alındığı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tweetini paylaşarak, çalışanları tebrik etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu hastalık, insanları 2 bin 431 yıldır perişan ediyor
27 Aralık 2019 20:37		 Mahkeme işine dönmesine karar verdi, iki yıldır dönemedi
27 Aralık 2019 20:31
Meteoroloji uyardı... Hafta sonu kar yağışı etkili olacak
27 Aralık 2019 18:03		 Türkiye'nin otomobili dünya gündeminin ilk sırasında
27 Aralık 2019 17:34
'Üniversite mezunlarının istihdam oranı yüzde 70'
27 Aralık 2019 17:23		 Daireyi verdi, mücevher setini aldı
27 Aralık 2019 13:59
Tayini çıkan imamın yaptığı herkesi şaşırttı
27 Aralık 2019 13:14		 Meteorolojiden yarın için yağış uyarısı
27 Aralık 2019 13:13
Elazığ'da 12 artçı sarsıntı kaydedildi
27 Aralık 2019 12:08		 Bedensel engelli memur, işitme engelliler için işaret dili öğrendi
27 Aralık 2019 11:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:00 - '3'ü bir arada uygulaması'na rekor başvuru20:57 - 'Yerli otomobil 20 bin kişiye ekmek sağlayacak'20:53 - SRC Sınavı görevlendirmeleri duyuru sonrası sırayla yapılacak20:53 - FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar 24 Ocak'ta20:43 - Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Köşkü tamamlanıyor20:37 - Bu hastalık, insanları 2 bin 431 yıldır perişan ediyor20:31 - Mahkeme işine dönmesine karar verdi, iki yıldır dönemedi20:21 - 'Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı'20:17 - VERBİS kayıt süresi hatalı başvurular nedeniyle uzatıldı20:13 - Bakan Turhan: Kanal İstanbul'u yapmazsak bu bize baskı olur
20:03 - İmamoğlu: Yerli otomobile çok güçlü bir siparişle destek olacağız19:58 - İletişim Başkanlığı: Libya, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti19:55 - FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında karar çıktı19:47 - Ankara BB Meclisi 282 otobüs alımı için onay verdi19:43 - Eminönü'ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar19:39 - CHP'li Başkandan Kanal İstanbul'a rakip 'Kanal Çaycuma'19:35 - İşte Gemlik'te üretilecek yeri otomobilin üretim üssü19:23 - Türkiye'nin Otomobili'nin ilkleri ve enleri...
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Türk-İş'ten 'yeni asgari ücret' açıklaması
Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
Yerli oto yüzde 100 yerli mi? Neden İtalyanlar?
2019/7 KPSS tercih sonuçları açıklandı
Tayini çıkan imamın yaptığı herkesi şaşırttı
MEB, ÖABT sınavı yapılacak 18 alanı açıkladı
Türkiye'nin Otomobili...2022'de ilk otomobil banttan inecek
18 hakim ve savcı, FETÖ'den açığa alındı
Erdoğan'dan 'yeni asgari ücret' açıklaması
Yerli otomobil tanıtımında Erdoğan kızdı, değiştirin dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çok konuşma 1
liverpool 2
27.12.2019 elazığ depremi 1
yolcu otobüslerinde muavinin kalkması 1
sözlüğü talan etmek 3
blue bells 1
anı kurtarmak 1
her güzel şeyin bitmesi 2
hayır demek hayır demektir 1
çalışması gerekip de bir türlü çalışmaya başlayamamak 3
SON İLANLAR
Diyanet İşleri 15 Uzman Yardımcısı alacak
Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müd. 5 Hizmetli Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam