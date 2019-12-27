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Rekor başvuru: Tam 204 bin kişi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün "3'ü bir arada uygulaması" kapsamında kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerine bugün 204 bin 312 başvuru gerçekleşti.
 27 Aralık 2019 21:16
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Rekor başvuru: Tam 204 bin kişi

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından, "Milletimize hizmette yeni bir rekor kırdık" başlığıyla bugün "3'ü bir arada uygulaması"na 204 bin 312 başvuru alındığı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tweetini paylaşarak, çalışanları tebrik etti.
Anadolu Ajansı
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