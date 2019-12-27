1 Ocak'tan itibaren yürürlükte: İşte yeni Gelir Vergisi düzenlemesi
|27 Aralık 2019 21:52
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelir Vergisi Genel Tebliği, 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ, bazı had ve tutarlarda yeniden değerleme oranı kapsamında düzenleme içeriyor.
Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 6 bin 600 lira, işverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 23 lira oldu.
Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler için bin 400 lira, ikinci derece engelliler için 790 lira, üçüncü derece engelliler için 350 lira olarak tespit edildi.
Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira bedeline ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 11 bin lira, diğer yerlerde 7 bin lira olarak belirlendi.
Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 22 bin liraya kadar yüzde 15, 49 bin liranın 22 bin lirası için 3 bin 300 lira, fazlası için yüzde 20, 120 bin liranın 49 bin lirası için 8 bin 700 lira, fazlası için yüzde 27, 600 bin liranın 120 bin lirası için 27 bin 870 lira, fazlası yüzde 35, 600 bin liradan fazlasının 600 bin lirası için 195 bin 870 lira, fazlası yüzde 40 olarak tespit edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|1 Ocak'tan itibaren geçerli! İşte 2020 pasaport, ehliyet, MTV fiyatları
27 Aralık 2019 21:54
|Türkiye'nin Otomobili Trakya'da heyecan yarattı
27 Aralık 2019 21:38
|Bursa'da yerli otomobil heyecanı
27 Aralık 2019 12:46
|Sayaçların ayar ve tamir ücretleri arttı
27 Aralık 2019 11:31
|Zorunlu deprem sigortası prim tutarı belirlendi
27 Aralık 2019 09:16
|Barkod ile vergi ödemesi yapılacak
27 Aralık 2019 08:25
|TÜMOSAN'ın gücü 530 beygire çıktı
27 Aralık 2019 06:40
|'Kredi kartlarındaki puanların silinmesi önlenmeli'
26 Aralık 2019 23:46
|Türk iş insanı dünyanın en önemli 50 profesyoneli arasında
26 Aralık 2019 21:27
|EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam yapılacak mı?
26 Aralık 2019 20:45