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1 Ocak'tan itibaren geçerli! İşte 2020 pasaport, ehliyet, MTV fiyatları

Bazı vergi ve harçlar, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı için yüzde 22,58 olarak belirlediği yeniden değerleme oranında hesaplandı.
 27 Aralık 2019 21:54
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1 Ocak'tan itibaren geçerli! İşte 2020 pasaport, ehliyet, MTV fiyatları

Konuya ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306 bin 603 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikaller, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 7 bin 60 lira olarak dikkate alınacak.
Anadolu Ajansı
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