1 Ocak'tan itibaren geçerli! İşte 2020 pasaport, ehliyet, MTV fiyatları
Bazı vergi ve harçlar, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı için yüzde 22,58 olarak belirlediği yeniden değerleme oranında hesaplandı.
|27 Aralık 2019 21:54
|Yazdır
Konuya ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306 bin 603 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikaller, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 7 bin 60 lira olarak dikkate alınacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|1 Ocak'tan itibaren yürürlükte: İşte yeni Gelir Vergisi düzenlemesi
27 Aralık 2019 21:52
|Türkiye'nin Otomobili Trakya'da heyecan yarattı
27 Aralık 2019 21:38
|Bursa'da yerli otomobil heyecanı
27 Aralık 2019 12:46
|Sayaçların ayar ve tamir ücretleri arttı
27 Aralık 2019 11:31
|Zorunlu deprem sigortası prim tutarı belirlendi
27 Aralık 2019 09:16
|Barkod ile vergi ödemesi yapılacak
27 Aralık 2019 08:25
|TÜMOSAN'ın gücü 530 beygire çıktı
27 Aralık 2019 06:40
|'Kredi kartlarındaki puanların silinmesi önlenmeli'
26 Aralık 2019 23:46
|Türk iş insanı dünyanın en önemli 50 profesyoneli arasında
26 Aralık 2019 21:27
|EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam yapılacak mı?
26 Aralık 2019 20:45