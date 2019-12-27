Siirt'te kar yolları kapattı, 2 yaşındaki bebek ekiplerce kurtarıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde havale geçiren 2 yaşındaki bebeği yoğun kar yağışına rağmen harekete geçen ekipler kurtardı.
|27 Aralık 2019 22:27
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Siirt'in Pervari ilçesinde havale geçiren 2 yaşındaki bebeği yoğun kar yağışına rağmen harekete geçen ekipler kurtardı.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Köyde yüksek ateşten ötürü havale geçiren 2 yaşındaki Berivan Bulut için, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine Pervari ilçesine bağlı Doğan köyüne giden İl Özel İdaresi ekipleri 2 yaşındaki Berivan Bulut ve ailesini alarak, Gecittepe mevkisinde bekleyen sağlık personeline teslim etti. Ambulansta Bulat'a yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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