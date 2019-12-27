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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu.
 27 Aralık 2019 22:43
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu.

İstanbul'da aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde Anadolu Yakası'ndaki yüksek kesimlerde yerini, kısa süreli karla karışık yağmura bıraktı.

Çamlıca Tepesi'nde bazı araçların üzerinde kar birikintisi görüldü.

Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı
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