Yerli otomobilin marka adı TOGG mu olacak?
|27 Aralık 2019 23:31
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Yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir lansmanla bugün tanıtıldı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Ceo'su Gürcan Karakaş lansmanda yaptığı konuşmada "Dünyanın en büyük segmenti olduğu için SUV modelini seçtik. 15 yıl içinde 5 farklı modelimiz olacak. Segmentinde en uzun aks mesafesine sahip. Odağımızda özgün teknoloji tasarımları var. Tek şarjla 500 KM'lik menzile sahip." dedi.
Diğer taraftan, yerli otomobilin üzerinde her ne kadar TOGG yazıyor olsa da, bu kesinleşmiş bir marka ismi değil. CEO Gürcan Karakaş'ın yaptığı açıklamada ve tanıtım videolarında yer alan bilgilere göre, yerli otomobilin marka isimlendirmesini önümüzdeki senelerde yapılacak. Sosyal medya platformlarında yayımlanan videolarda, marka adının 2020 yılı ortasında belirleneceği ifade edilmiştir.
Nelerle fark yaratacağız?#YeniLigeYolculuk#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/eX8S5uXITmTürkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) December 27, 2019
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