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28 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

 28 Aralık 2019 00:02
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28 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun JW Marriot Otel'de düzenlenecek "27. Olağan Genel Kurulu"na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çardak ve Bozkurt'ta TOKİ şantiyesini ziyaret edecek, il değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret ederek basın açıklaması yapacak, Acıpayam TOKİ Şantiyesi ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Denizli/10.30/12.00/14.30/16.00/17.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Vakfı Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Törenine katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Mersin/10.15/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

GÜNCEL

1- "Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtımıyla ilgili yurt içi ve dışındaki yansımalar takip ediliyor.

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)
Anadolu Ajansı
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