2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
|28 Aralık 2019 00:01
|Yazdır
Kamu personelinin brüt ücretlerinden kesilen gelir vergisi, Tebliğlerle belirlenmektedir.
27 Aralık 2019 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin ilgili bölümüne, geçen yılla karşılaştırmalı olarak, aşağıda yer verilmiştir.
İlk vergi dilimindeki miktar 18000 TL'den 22.000 TL'ye çıkarılmıştır. Buradaki artış yüzde 22,5'tir. .
İkinci vergi dilimindeki miktar 40.000 TL'den 49.000 TL'ye yükseltilmiştir. Buradaki artış da yüzde 22,5'tir. .
Üçüncü vergi dilimindeki miktar ise 98.000 TL'den 120.000 TL'ye yükseltilmiştir. Buradaki artış ise yine yüzde 22,5'tir.
2020 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 22,5 olup, vergi dilimlerindeki artış bu oranla uyumludur.
|2019
|2020
|18.000 TL'ye kadar % 15
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası % 20
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası % 27
98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası % 35
|22.000 TL'ye kadar % 15
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası % 20
120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası % 27
600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL) fazlası %35
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2020 yılında uygulanacak damga vergisi oranı belli oldu
28 Aralık 2019 00:08
|5 adımda Vietnam vizesi nasıl alınır?
27 Aralık 2019 15:37
|Sağlık Bakanlığının 2019/7'de tedbir almaması Ombudsmana şikayet edildi
27 Aralık 2019 15:02
|Sahibi olduğu limited şirketi kapatamayan kişi, memur olurken sorun yaşar mı?
27 Aralık 2019 00:04
|Particiliğin son bulması, herkesin kendi işini yapması için, mülakatlar son bulmalı!
26 Aralık 2019 14:02
|Yerli ve yabancı sözleşmeli personel istihdamına düzenleme getirildi!
26 Aralık 2019 13:21
|Akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapılacak mı?
26 Aralık 2019 00:04
|Tarım Bakanlığı, 2019/2 ile yerleşen adaylardan istenen belgeleri açıkladı. Güvenlik soruşturması var mı?
25 Aralık 2019 13:35
|Hali hazırda güvenlik soruşturması yapılabilir mi?
24 Aralık 2019 11:04
|OHAL Komisyonu, 25 Ekim'den bu yana kaç dosya inceledi?
23 Aralık 2019 14:06