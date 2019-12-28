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2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu

27 Aralık 2019 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe göre gelir vergisi dilimlerindeki artış oranı belli oldu
 28 Aralık 2019 00:01
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2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu

Kamu personelinin brüt ücretlerinden kesilen gelir vergisi, Tebliğlerle belirlenmektedir.

27 Aralık 2019 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin ilgili bölümüne, geçen yılla karşılaştırmalı olarak, aşağıda yer verilmiştir.

İlk vergi dilimindeki miktar 18000 TL'den 22.000 TL'ye çıkarılmıştır. Buradaki artış yüzde 22,5'tir. .

İkinci vergi dilimindeki miktar 40.000 TL'den 49.000 TL'ye yükseltilmiştir. Buradaki artış da yüzde 22,5'tir. .

Üçüncü vergi dilimindeki miktar ise 98.000 TL'den 120.000 TL'ye yükseltilmiştir. Buradaki artış ise yine yüzde 22,5'tir.

2020 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 22,5 olup, vergi dilimlerindeki artış bu oranla uyumludur.

2019 2020
18.000 TL'ye kadar % 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası % 20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası % 27

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası % 35

 22.000 TL'ye kadar % 15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası % 20

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası % 27

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL) fazlası %35


600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL) fazlası %40
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