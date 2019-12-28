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2020 yılında uygulanacak damga vergisi oranı belli oldu
27 Aralık 2019 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 64 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre damga vergisi oranı binde 7,59 olacak.
|28 Aralık 2019 00:08
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2020 yılında uygulanacak damga vergisi oranını belirleyen 64 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 27 Aralık 2019 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.
Tebliğin ekindeki tabloya göre, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı gibi ödemelerde uygulanacak damga vergisi oranı değiştirilmedi. Damga vergisi oranı geçmiş yıllarda olduğu gibi binde 7,59 olarak belirlendi
2020 yılında geçerli olan 64 nolu Damga Vergisi Tebliğini görmek için tıklayın.
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