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Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaraladı
Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaralayıp intihar girişiminde bulundu
|28 Aralık 2019 00:10
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Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Silivrikapı Mahallesi Kuvai Milliye Caddesi'ndeki bir kafede oturan ve bir süre önce açığa alındığı öğrenilen Mehmet Akif A. ile meslektaşı Ekrem Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma üzerine Ekrem Y'nin silahını alan Mehmet Akif A, silahla ateş etti. Şüpheli daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralanan Ekrem Y. ile Mehmet Akif A, olay yerine gelen ambulanslarla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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