Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik
|28 Aralık 2019 00:25
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
FREN GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ
TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (AB/2015/68)'TE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/2015/68)'in 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 16 - (1) Fren tertibatlarının ve römork fren kaplinlerinin tek devreli tipteki hidrolik bağlantılarına ve tek devreli tipteki hidrolik bağlantıların takıldığı traktörlere ilişkin performans şartları Ek XIII'te belirtilmektedir. Belirtilen şartlar 31/12/2024 tarihine kadar uygulanır.
(2) İmalatçılar, 31/12/2024 tarihinden sonra yeni üretilen traktörlere tek devreli tipteki hidrolik bağlantıları takamaz."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) 1/10/2020 tarihinden itibaren tip onayı mevcut yeni imal edilen ve fren performansına dair fonksiyonel güvenlikle ilgili bu Yönetmeliğin hükümlerine ve AB/167/2013 Yönetmeliğinin şartlarına uymayan araçların piyasaya arzına izin verilmez.
c) 1/1/2025 tarihinden itibaren yeni imal edilen tek devreli tipteki hidrolik bağlantıların takıldığı traktörlerin piyasaya arzına izin verilmez."
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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