Kredi kartı faiz oranlarına indirim yapıldı
Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi. TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 1.60'dan 1.40'a indi. Yabancı para cinsinden aylık azami faiz oranı ise yüzde 1.28'den yüzde 1.12'ye indi. TL cinsinden kredi kartı işlemlerinin aylık azami gecikme faizi yüzde 2'den yüzde 1.70'e çekildi. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık gecikme faizi ise yüzde 1.68'den yüzde 1.42'ye indi. Bu oranlar 1 Ocak 2020' den itibaren 3 ay süreyle geçerli olacak.
|28 Aralık 2019 00:28
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Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi.
TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 1.60'dan 1.40'a indi.
Yabancı para cinsinden aylık azami faiz oranı ise yüzde 1.28'den yüzde 1.12'ye indi.
TL cinsinden kredi kartı işlemlerinin aylık azami gecikme faizi yüzde 2'den yüzde 1.70'e çekildi.
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık gecikme faizi ise yüzde 1.68'den yüzde 1.42'ye indi.
Bu oranlar 1 Ocak 2020' den itibaren 3 ay süreyle geçerli olacak.
İŞTE 28/12/2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞ
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