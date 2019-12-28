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Kredi kartı faiz oranlarına indirim yapıldı

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi. TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 1.60'dan 1.40'a indi. Yabancı para cinsinden aylık azami faiz oranı ise yüzde 1.28'den yüzde 1.12'ye indi. TL cinsinden kredi kartı işlemlerinin aylık azami gecikme faizi yüzde 2'den yüzde 1.70'e çekildi. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık gecikme faizi ise yüzde 1.68'den yüzde 1.42'ye indi. Bu oranlar 1 Ocak 2020' den itibaren 3 ay süreyle geçerli olacak.
 28 Aralık 2019 00:28
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Kredi kartı faiz oranlarına indirim yapıldı

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi.

TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 1.60'dan 1.40'a indi.

Yabancı para cinsinden aylık azami faiz oranı ise yüzde 1.28'den yüzde 1.12'ye indi.

TL cinsinden kredi kartı işlemlerinin aylık azami gecikme faizi yüzde 2'den yüzde 1.70'e çekildi.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık gecikme faizi ise yüzde 1.68'den yüzde 1.42'ye indi.

Bu oranlar 1 Ocak 2020' den itibaren 3 ay süreyle geçerli olacak.

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Memurlar.Net
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