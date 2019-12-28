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Eminevim'in kurucusu Emin Üstün hayatını kaybetti

Eminevim'in kurucusu ve sahibi Emin Üstün, yurt dışında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Üstün'ün cenaze programı da belli oldu.
 28 Aralık 2019 00:39
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Eminevim'in kurucusu Emin Üstün hayatını kaybetti

68 yaşında hayatını kaybeden Emin Üstün, faizsiz ev sisteminin kurucusu olarak biliniyordu. Eminevim, Eminotomotiv gibi şirketleri bünyasinde bulunduran Emin Grup'un Yöentim Kurulu Başkanı olan Emin Üstün, birçok iş sahasında hizmet üretti.

Emin Üstün'ün cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Marmara İlahiyat Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

EMİN ÜSTÜN KİMDİR?

1951 yılında Gerede'de doğdu. 1969-1974 yılları arasında bugünkü adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatı devam ettiği sırada 1973 yılında lif ve pres imalatı yapan LİFSAN Hidrolik Sanayi Şirketini kurdu. 1987 yılında ise inşaat ve arsa işleri alanında faaliyetlerini günümüze kadar sürdüren GENTAŞ'ın kuruculuğunu yaptı.

Emin Üstün, 1991 yılında Eminotomotiv'i, 2005 yılında ise Eminevim'i kurdu. 40 şubeyle başlayan sistem şu an ülke genelinde 60'tan fazla ilde toplam 103 şubeye ulaşmıştı. Emin Üstün halen Eminevim, Eminotomotiv, Eminotomotiv 2. El, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Enerji ve Emin Sigorta şirketlerini bünyesinde barındıran Emin Grup'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyordu.
Memurlar.Net
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