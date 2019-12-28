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Genel Müdür, yedek IMD'leri sosyal medyada engelliyor

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, sosyal medya hesabında, yedek iş ve meslek danışmanlarının taleplerini paylaşan adayları engelliyor.
 28 Aralık 2019 00:54
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Genel Müdür, yedek IMD'leri sosyal medyada engelliyor

Memurlar.net'te, 3 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan haberde, 170 yedek iş ve meslek danışmanının boş yere bekletildiğine dikkat çekilmişti.

Bekleyen İş ve meslek danışmanı adayları, Genel Müdür Cafer Uzunkaya'ya seslerini duyurabilmek için, sosyal medyadaki paylaşımlara yorum yazıyorlar.

Ancak İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, paylaşımlarına yedek ve iş ve meslek danışmanlarının taleplerini yazan takipçilerini engellemeye başladı.
Memurlar.Net - Özel

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