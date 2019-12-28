2019/7 KPSS'de, en yüksek taban puanla atanan bölüm
|28 Aralık 2019 01:12
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ÖSYM Başkanlığı, 27 Aralık 2019 tarihi itibariyle, 2019/7 KPSS (Sağlık Bakanlığı) tercih sonuçlarını açıkladı.
8 bin 845 kontenjanın yer aldığı yerleştirme işlemlerinde her bir kadro bazında oluşan taban ve tavan puanları görmek için tıklayınız.
Diğer taraftan bazı adaylar, kadro unvanı bazında oluşan KPSS taban puanlarını bir tablo halinde hazırlamıştır.
Bu tablodaki veriye göre, en yüksek taban puanla atanan kadro unvanı Diyetisyenler oldu. Diyetisyen atamalarında taban puan 91.088 oldu. En düşük taban puanla atama yapılan kadro ise 5,989 puanla Perfüzyonist oldu.
İŞTE HAZIRLANAN TABLO
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