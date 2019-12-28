Akdeniz 'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD'ın son dakika haberine göre; Akdeniz Antalya, saat 04:48'de 3.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı
|28 Aralık 2019 05:50
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