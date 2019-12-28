1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

11 başlıkta Kanal İstanbul açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CHP'nin başını çektiği Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik kara propagandayı 11 maddelik çalışmayla tek tek çürüttü. İletişim Başkanlığı'nın 12 sayfalık raporunda, deprem riskinden çıkarılacak hafriyata, proje maliyetinden doğal hayata etkilerine kadar pek çok soru cevap buluyor.
 28 Aralık 2019 06:15
Yazdır
11 başlıkta Kanal İstanbul açıklamaları

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: Türkiye'ye büyük bir ivme kazandıracak Kanal İstanbul'a ilişkin özellikle son dönemlerde asılsız iddialar ortaya atılıyordu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kanal İstanbul projesine ilişkin tüm detaylar paylaşılırken ortaya atılan iftiralar da tek tek çürütülmüş oldu. İşte madde madde ortaya atılan iddiaların gerçek dışılığını ortaya koyan cevaplar:

MELEN'DEN KAYBIN 34 KATI SU

-İDDİA: Kanal İstanbul, şehre susuzluk getirecek. İstanbul yeraltı ve yer üstü su kaynaklarını kaybedecek.

-YANIT: Sazlıdere Barajı'nın da mevcut verimi yılda 49 milyon metreküptür. Kanal İstanbul'la birlikte barajın verimi yılda 19 milyon metreküp olacaktır. İstanbul'u geleceğe taşıyacak esas kaynak olan Melen Barajı Projesi tamamlandığında İstanbul'a yılda 1,1 milyar metreküp su gelecektir.

HABİTATTA SÜREKLİLİK
-İDDİA: Kanal çevresindeki yapılaşma, kısa zamanda sıcaklık-nem rüzgar rejimini değiştirerek İstanbul'u bir ısı adasına çevirecek.

-YANIT: Küçükçekmece Gölü'nün sahillerinde herhangi bir inşaat söz konusu değildir ve bu alan doğal sit alanı statüsüyle korunmaya devam edecektir.

-İDDİA: Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Bathenoa Antik Kenti, Yarımburgaz Mağaraları proje tarafından yutulacak.

-YANIT: Kanal İstanbul'un, Bathenoa Antik Kenti ve Yarımburgaz Mağaraları ile herhangi bir ilgisi yoktur.

İBB'YE YÜKLENECEK MALİYET
-İDDİA: İBB'nin sırtına 23-35 milyar liralık lüzumsuz maliyet yüklenecek.

-YANIT: İBB'ye ait altyapı tesislerin yeniden yapım maliyetleri 10 milyar lirayı bulmamaktadır. Bu konudaki maliyet çalışmaları İBB'nin ilgili kuruluşları ile yapılmıştır.

BEDELİ 110 DEĞİL 75
-İDDİA: 82 milyonun sırtına en az 110 milyar liralık yeni vergi yükü bindirilecek.

YANIT: Projenin bedeli 110 milyar değil, 75 milyar liradır. Yap işlet, yap kirala, kar ortaklığı gibi birçok yöntem projelerde kullanılmıştır. Türkiye'de daha önce de uygulanan birçok model vardır.

-İDDİA: İnşaatın başlamasıyla TEM ve E-5, sık sık trafiğe kapatılacak.

-YANIT: Şehir içi yollar ve çevre yolları kullanılmayacaktır.

Depremi tetikler mi?

-İDDİA: Kanal İstanbul depremi tetikleyecek.

-YANIT: Kanal İstanbul'un Kuzey Anadolu fay hattına mesafesi 11 kilometre, Çınarcık fay hattına mesafesi 30 kilometredir. 21 metre derinliğinde bir kanalın, 20 kilometre derinlikteki bir fay hattını tetikleyeceğini iddia etmek, bilimsellikten uzak bir söylemdir. Ayrıca ÇED sürecinde sadece deprem değil tsunami riskine dair raporlar hazırlanmıştır. Kanalın geçeceği alana, inşa edilecek limanlara ve binalara, bu yapılarda kullanılacak malzemelere dair her türlü felaket senaryosuna uygun yapılaşma standartları getirilmiştir. Kanalın bir depremden nasıl etkileneceğini görmek için; normalde 145 ve 475 yıl geriye gidilerek yapılan simülasyonlar yerine, tam 2.475 yıldır tekrarlanan depremleri baz alarak testler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2013 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası'na bakıldığında Kanal İstanbul güzergahı boyunca herhangi bir depreme neden olacak diri fay bulunmamaktadır.

Kanal gemilere avantaj

-İDDİA: Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin?

-YANIT: Halihazırda; İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler fener, tahlisiye ve sağlık rüsumları ile römorkör ve kılavuzluk hizmetleri için belirli ücretleri ödemektedir. Ücretsiz geçiş hali hazırda söz konusu değildir. Gemilerin, İstanbul Boğazı'ndaki bekleme süreleri dikkate alındığında İstanbul Boğazı yerine Kanal İstanbul'un tercih edilmesi gemiler için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Gemiler, İstanbul Boğazı'nda bu yılın verileri ortalamasında, her bir geçiş için yaklaşık 14 saat bekliyor. Tanker gibi tehlikeli yük taşıyan gemilerde ortalama bekleme süresi 30 saate ulaşıyor. 2017 yılı verilerine göre, tankerlerin maruz kaldıkları beklemelerden kaynaklanan ekonomik kayıp milyonlarca doları buluyor. Bekleme süreleri de göz önüne alındığında toplam geçiş maliyetlerinde son derece ciddi bir artış söz konusu oluyor. Bu da gemilerin Kanal İstanbul'u tercih etmesini sağlayacaktır.

500 bin nüfus bekleniyor

-İDDİA: İstanbul'a 1,2 milyonluk yeni nüfus gelecek.

-YANIT: Bölgede müsaade edilecek maksimum nüfus 500 bin kişidir.

-İDDİA: Karadeniz'in tuzlu su miktarı artacak ve doğal dengesi bozulacak. Hem Marmara'da hem de Karadeniz'de balık da yok olacak balıkçılık da bitecek.

-YANIT: Marmara ve Karadeniz'de doğal yaşam koşulları sürekliliğini muhafaza edecektir.

-İDDİA: Kanal inşaatından çıkacak hafriyat 2 milyar metreküpe ulaşacak.

-YANIT: Kanal inşaatı nedeniyle çıkacak hafriyat miktarı 1,15 milyar metreküptür. Bu hafriyatın depolanacağı yerler İstanbul'un mevcut hafriyat döküm sahaları değildir.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM, Libya Tezkeresi için olağanüstü toplanacak
28 Aralık 2019 08:15		 Her alanda milli mücadele vurgusu
28 Aralık 2019 07:50
Akdeniz Ocak'ta ısınacak
28 Aralık 2019 06:45		 İstanbul Valiliği, 34. yerli ve milli otomobile talip oldu
28 Aralık 2019 00:37
Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik
28 Aralık 2019 00:25		 28 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
28 Aralık 2019 00:02
İmamoğlu: Yerli otomobile güçlü siparişle destek olacağız
27 Aralık 2019 23:03		 Bakan Albayrak: AK Parti bir dava hareketidir
27 Aralık 2019 21:34
Bakan Dönmez:: TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz
27 Aralık 2019 21:22		 Rekor başvuru: Tam 204 bin kişi
27 Aralık 2019 21:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
Makam aracını yerli otoyla değiştireceğini duyurdu
2019/7 KPSS'de, en yüksek taban puanla atanan bölüm
Eminevim'in kurucusu Emin Üstün hayatını kaybetti
Kredi kartı faiz oranlarına indirim yapıldı
Genel Müdür, yedek IMD'leri sosyal medyada engelliyor
Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaraladı
İstanbul Valiliği, 34. yerli ve milli otomobile talip oldu
Kumlardan bir başkent... Patara
İstanbul Belediyesinde 'Kanal İstanbul' görevden almaları devam ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
prototip 3
görüşmek üzere 4
anne baba ehliyeti 2
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 3
Enbiya 2
ikea'dan çıkamamak 5
ergin ataman 1
yasak 1
26.12.2019 anadolu efes vs maccabi maçı 1
İşçilerimizi enflasyona ezdirmedik 4
SON İLANLAR
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kastamonu Tosya Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 15 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam