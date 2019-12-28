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Google'a güven yok

Rekabet Kurulu'nun Google'a rekabet ihlalleri nedeniyle büyük cezalar kesmesine yönelik bir araştırma yapan Areda Survey, ilginç sonuçlara ulaştı. Vatandaşların yüzde 42,5'i Google'ın cezayı hak ettiğini düşünüyor. Bin 64 kişiyle yapılan araştırmada, 'Google'a ne derece güveniyorsunuz?' sorusuna katılımcıların yüzde 45,3'ü 'güvenmiyorum' cevabı verdi.
 28 Aralık 2019 07:16
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Google'a güven yok


Araştırma şirketi Areda Survey, Rekabet Kurulu'nun Google'a rekabet ihlalleri nedeniyle büyük cezalar kesmesine yönelik bir araştırma yaptı. Areda Survey, Türkiye genelince bin 64 kişiye Rekabet Kurumu'nun 'rekabet ihlalleri' gerekçesiyle Google'a idari para cezası uygulamasını sordu.

CEZAYI HAK ETTİ

20-23 Aralık arasında yapılan araştırmada, "Türkiye'nin 'rekabet ihlali' iddiasıyla başlatılan soruşturm kapsamında Google'a idari para cezası uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 42,5'u "Cezayı hak etti" derken 18,9'luk kısım "Ceza verilmemeliydi" cevabı verd. Yüzde 38,5 ise fikri olmadığını belirtti.

YÜZDE 37,2 KARARSIZ

Anket sonuçları

Araştırmada, katılımcılara "Genel olarak düşündüğünüzde Google'a ne derece güveniyorsunuz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 45,3'ü "Güvenmiyorum" derken sadece yüzde 17,1'lik kesim "Güveniyorum" cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 37,2'si ise "Ne güveniyorum ne güvenmiyorum" diye görüş belirtti. Verilere göre, eğitim seviyesi arttıkça Google'a güvenin azaldığı gözlendi. Google'a en fazla güvenenler ise 18-24 yaş aralığındakiler oldu.

TEKELLEŞİYOR!

"Google'ın tekelleşmeye çalıştığını düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 54,8'i 'evet', yüzde 16,5'i 'hayır', yüzde 28,6'sı ise 'fikri yok' cevabı verdi. Verilere göre, erkekler kadınlardan daha fazla Google'ın tekelleşmeye çalıştığını düşünüyor.
Yeni Şafak
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