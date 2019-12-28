TBMM, Libya Tezkeresi için olağanüstü toplanacak
TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesini görüşmek üzere haftaya olağanüstü toplanacak
|28 Aralık 2019 08:15
|Yazdır
AK Parti Grup Başkanlığı'ndan partinin milletvekillerine gönderilen bilgilendirilme metninde, Libya'ya asker gönderilmesine onay veren tezkerenin 30 Aralık Pazartesi günü Meclis'e sunulabileceği aktarıldı. Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi'nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanması söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul'da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Her alanda milli mücadele vurgusu
28 Aralık 2019 07:50
|Akdeniz Ocak'ta ısınacak
28 Aralık 2019 06:45
|11 başlıkta Kanal İstanbul açıklamaları
28 Aralık 2019 06:15
|İstanbul Valiliği, 34. yerli ve milli otomobile talip oldu
28 Aralık 2019 00:37
|Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik
28 Aralık 2019 00:25
|28 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
28 Aralık 2019 00:02
|İmamoğlu: Yerli otomobile güçlü siparişle destek olacağız
27 Aralık 2019 23:03
|Bakan Albayrak: AK Parti bir dava hareketidir
27 Aralık 2019 21:34
|Bakan Dönmez:: TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz
27 Aralık 2019 21:22
|Rekor başvuru: Tam 204 bin kişi
27 Aralık 2019 21:16