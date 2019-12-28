1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM, Libya Tezkeresi için olağanüstü toplanacak

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesini görüşmek üzere haftaya olağanüstü toplanacak
 28 Aralık 2019 08:15
Yazdır
TBMM, Libya Tezkeresi için olağanüstü toplanacak

AK Parti Grup Başkanlığı'ndan partinin milletvekillerine gönderilen bilgilendirilme metninde, Libya'ya asker gönderilmesine onay veren tezkerenin 30 Aralık Pazartesi günü Meclis'e sunulabileceği aktarıldı. Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi'nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanması söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul'da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz."
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Her alanda milli mücadele vurgusu
28 Aralık 2019 07:50		 Akdeniz Ocak'ta ısınacak
28 Aralık 2019 06:45
11 başlıkta Kanal İstanbul açıklamaları
28 Aralık 2019 06:15		 İstanbul Valiliği, 34. yerli ve milli otomobile talip oldu
28 Aralık 2019 00:37
Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik
28 Aralık 2019 00:25		 28 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
28 Aralık 2019 00:02
İmamoğlu: Yerli otomobile güçlü siparişle destek olacağız
27 Aralık 2019 23:03		 Bakan Albayrak: AK Parti bir dava hareketidir
27 Aralık 2019 21:34
Bakan Dönmez:: TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz
27 Aralık 2019 21:22		 Rekor başvuru: Tam 204 bin kişi
27 Aralık 2019 21:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
Makam aracını yerli otoyla değiştireceğini duyurdu
2019/7 KPSS'de, en yüksek taban puanla atanan bölüm
Eminevim'in kurucusu Emin Üstün hayatını kaybetti
Kredi kartı faiz oranlarına indirim yapıldı
Genel Müdür, yedek IMD'leri sosyal medyada engelliyor
Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaraladı
İstanbul Valiliği, 34. yerli ve milli otomobile talip oldu
Kumlardan bir başkent... Patara
İstanbul Belediyesinde 'Kanal İstanbul' görevden almaları devam ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
blue bells 2
Farid farjad 1
var saymak 1
kendini ifade edemediğini hissetmek 3
anne baba ehliyeti 2
iyot 2
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 2
her şey çok kötü olacak 4
Sana layık kul olamadık 1
ergin ataman 1
SON İLANLAR
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kastamonu Tosya Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 15 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam