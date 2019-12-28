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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
 28 Aralık 2019 08:30
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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar Kavşağı yol ayrımı arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Saruhanlı Kavşağı 13. kilometresinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Marmaris-Gökova-Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Konya-Ereğli yolunun 58-69. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Yenişehir-İnegöl yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Ezine-Ayvacık-Küçükkuyu yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 26-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Adana-Kozan yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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