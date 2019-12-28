Karayollarında durum

SAHİBİ OLDUĞU LİMİTED ŞİRKETİ KAPATAMAYAN KİŞİ, MEMUR OLURKEN SORUN YAŞAR MI? Bilindiği üzere, memurlar, şirketin yönetim ve denetiminde görev almamak kaydıyla limited şirkette ortak olabilmektedir. Borçlarından dolayı limited şirketi kapatamayan bir kişi, memuriyete girişte sorun yaşamaz. Ancak, memur olduktan sonra eğer limited şirketin müdürüyse disiplin ceza alır, müdürü değil sadece ortağıysa sorun yaşanmaz.