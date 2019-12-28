Öldürülen terörist AK Partili üyenin katillerinden biri çıktı
|28 Aralık 2019 08:58
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 6 Aralık 2019'da Tutak'ın Soğukpınar köyünde düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada "Alişer" kod adlı Yücel Kandemir'in de aralarında bulunduğu 4 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Operasyonun ardından çatışmanın yaşandığı alanda bir sığınak bulunduğu aktarılan açıklamada, bu sığınak ve terörist Kandemir'den elde edilen biyolojik delillerin incelenmek üzere Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildiği kaydedildi.
Açıklamada, bu delillerin 18 Haziran 2019'da Erzurum'un Karayazı ilçesinde AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayında, olay yerinden elde edilen biyolojik deliller ile karşılaştırıldığı belirtilerek, Kandemir'in üzerinden ve etkisiz hale getirildiği alandaki sığınaktan elde edilen biyolojik deliller ile Savcı Küçük ve yeğeninin öldürüldüğü yerden alınan biyolojik delillerin örtüştüğü vurgulandı.
Delillerde yapılan kriminal inceleme sonucu terörist Kandemir'in, Savcı Küçük ve yeğeninin öldürülmesi olayının faillerinden birisi olduğunun anlaşıldığı bildirildi.
AK PARTİLİ KÜÇÜK'Ü ŞEHİT ETMİŞLERDİ
Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019'da AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş haldeki araçta silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunmuştu.
Olay sonrası Erzurum'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış yakalanmıştı.
İlk ifadesinde Savcı Küçük ve yeğenini kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği belirtilen terörist Kamış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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