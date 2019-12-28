1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öldürülen terörist AK Partili üyenin katillerinden biri çıktı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir süre önce etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Erzurum'un Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeninin öldürülmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlend
 28 Aralık 2019 08:58
Yazdır
Öldürülen terörist AK Partili üyenin katillerinden biri çıktı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 6 Aralık 2019'da Tutak'ın Soğukpınar köyünde düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada "Alişer" kod adlı Yücel Kandemir'in de aralarında bulunduğu 4 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Operasyonun ardından çatışmanın yaşandığı alanda bir sığınak bulunduğu aktarılan açıklamada, bu sığınak ve terörist Kandemir'den elde edilen biyolojik delillerin incelenmek üzere Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu delillerin 18 Haziran 2019'da Erzurum'un Karayazı ilçesinde AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayında, olay yerinden elde edilen biyolojik deliller ile karşılaştırıldığı belirtilerek, Kandemir'in üzerinden ve etkisiz hale getirildiği alandaki sığınaktan elde edilen biyolojik deliller ile Savcı Küçük ve yeğeninin öldürüldüğü yerden alınan biyolojik delillerin örtüştüğü vurgulandı.

Delillerde yapılan kriminal inceleme sonucu terörist Kandemir'in, Savcı Küçük ve yeğeninin öldürülmesi olayının faillerinden birisi olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

AK PARTİLİ KÜÇÜK'Ü ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019'da AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş haldeki araçta silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Olay sonrası Erzurum'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış yakalanmıştı.

İlk ifadesinde Savcı Küçük ve yeğenini kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği belirtilen terörist Kamış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar 24 Ocak'ta
27 Aralık 2019 20:53		 FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında karar çıktı
27 Aralık 2019 19:55
Adana'da FETÖ'den 1 sanığa ceza, 8 sanığa beraat
27 Aralık 2019 18:27		 Eski sağlık çalışanına FETÖ'den hapis cezası
27 Aralık 2019 18:22
Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu tutuklandı
27 Aralık 2019 17:36		 Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
27 Aralık 2019 17:09
Karabük'te iki FETÖ sanığına hapis cezası
27 Aralık 2019 16:03		 Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
27 Aralık 2019 15:29
Oto tamirciliği yapan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
27 Aralık 2019 14:59		 HDP'li Karaçoban Belediye Başkanı görevden alındı
27 Aralık 2019 12:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
Makam aracını yerli otoyla değiştireceğini duyurdu
2019/7 KPSS'de, en yüksek taban puanla atanan bölüm
Eminevim'in kurucusu Emin Üstün hayatını kaybetti
Kredi kartı faiz oranlarına indirim yapıldı
Genel Müdür, yedek IMD'leri sosyal medyada engelliyor
Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaraladı
İstanbul Valiliği, 34. yerli ve milli otomobile talip oldu
Kumlardan bir başkent... Patara
Hakimden hukuk öğrencisine taciz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 4
ıspanaklı börek 4
kuşlar uçmaz rüzgar götürür balıklar yüzmez su götürür 2
nlp 3
kendine bile itiraf edememek 3
prototip 3
Enbiya 2
anı kurtarmak 1
26.12.2019 anadolu efes vs maccabi maçı 1
yolcu otobüslerinde muavinin kalkması 1
SON İLANLAR
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kastamonu Tosya Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 15 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam