1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık için vadi kuruluyor

SAĞLIK Bakanlığı '2019-2023 Stratejik Planı' açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere bir Sağlık Vadisi oluşturulacak. Ortalamanın üzerindeki tetkik ve tahlil işlemleri yapan sağlık kuruluşları için izlem sistemi kurulacak.
 28 Aralık 2019 09:26
Yazdır
Sağlık için vadi kuruluyor

Çocuğa karşı istismarı önleyecek programlar geliştirilecek. Aşı karşıtlığına karşı 13-24 aylık bebekler tam aşılı hale getirilecek. Bakanlığın yeni stratejik planında özetle şunlar kaydedildi: "İlaç ve tıbbi teknolojiler alanında, ülkemizin Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim ve mühendisler gibi sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı entegre bir sağlık ekosistemi olarak Sağlık Vadisi hayata geçirilecek. İlaç ve tıbbi cihaz sektörüne yönelik test, sertifikasyon ve ruhsatlandırma alanında uluslararası tanınırlığa sahip test ve analiz altyapısı geliştirilecek.

BEBEKLERİN TÜMÜNE AŞI

Çocuğa yönelik ihmal, istismar ve şiddeti önleyecek program ve uygulamalar geliştirilecek, risk altındaki çocuklara ve ailelerine yönelik hizmetler ile psiko-sosyal destek programları yaygınlaştırılacak. Alzheimer-demans hastalığı ile mücadele sağlık, bakım, Ar-Ge gibi konunun tüm yönlerini içeren bir yaklaşımla yürütülecek. Aile hekimliği sevk zinciri uygulaması hayata geçirilecek. Gebelik sonrası takip süreci tasarlanacak, lohusaların hastaneden taburcu edildikten sonra aile hekimleri tarafından gerektiği şekilde takip edilmeleri sağlanacak. Yüksek aşılama hızları korunacak ve 13-24 aylık bebekler tam aşılı hale getirilecek.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2020'nin trafik cezaları belli oldu
28 Aralık 2019 11:18		 İstanbul Belediyesinde 'Kanal İstanbul' görevden almaları devam ediyor
28 Aralık 2019 07:30
Kredi kartı faiz oranlarında indirim yapıldı
28 Aralık 2019 00:28		 Makam aracını yerli otoyla değiştireceğini duyurdu
28 Aralık 2019 00:25
1 Ocak'tan itibaren geçerli! İşte 2020 pasaport, ehliyet, MTV fiyatları
27 Aralık 2019 21:54		 VERBİS kayıt süresi hatalı başvurular nedeniyle uzatıldı
27 Aralık 2019 20:17
Vergi daireleri hafta sonu açık olacak
27 Aralık 2019 15:43		 İstanbul Valiliği: Boğaz saat 16.00'da trafiğe açılacak
27 Aralık 2019 15:00
Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
27 Aralık 2019 14:58		 İthalat denetim tebliğleri yayımlandı
27 Aralık 2019 14:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - Aile Bakanı Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması12:08 - Matematik mezununun geliştirdiği yazılım Dünya'da ilgi odağı oldu12:02 - Doğu'da 3 ilde 456 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor11:58 - Somali'deki saldırıda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti11:55 - Üniversiteliler günde en az 5 saat WhatsApp'ta11:45 - Altın yükselişine 2020'de devam edebilir11:30 - İnkarcı üsteğmen 'MİT tırlarının ihbarcısı' ile görüşmüş11:18 - 2020'nin trafik cezaları belli oldu11:16 - İkinci el araç piyasasında canlılık sürecek11:14 - 'Üreticilere 425,4 milyon liralık destek ödemesi yapılacak'
11:12 - Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı11:02 - Yerli ve milli uydu haberleşme sistemi testleri tamamlandı11:00 - Uzman öğreticilikte geçen süreler; kademe ve derece yükselmesi ile hizmet puanında değerlendirilir mi?11:00 - İmamoğlu ve Yavaş'tan yerli otomobile destek10:50 - Edirne'de askeri yasak bölgede 3 kişi yakalandı10:30 - Abla-kardeş aynı şehirde trafik polisi olarak görev yapıyor10:16 - Meteorolojiden yağış uyarısı10:15 - Libya'da 'Barış Pınarı' modeli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
Makam aracını yerli otoyla değiştireceğini duyurdu
2019/7 KPSS'de, en yüksek taban puanla atanan bölüm
Hakimden hukuk öğrencisine taciz
2020'nin trafik cezaları belli oldu
Abla-kardeş aynı şehirde trafik polisi olarak görev yapıyor
Eminevim'in kurucusu Emin Üstün hayatını kaybetti
Kredi kartı faiz oranlarında indirim yapıldı
Genel Müdür, yedek IMD'leri sosyal medyada engelliyor
İmamoğlu ve Yavaş'tan yerli otomobile destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yasak 1
meclis açılınca ilk işimiz,libya için tezkere getirmek olacak 5
kendine bile itiraf edememek 3
gelecek hikayesi yoksunluğu 5
insanlığın dünyayı yeniden keşfetme zamanının gelmesi 2
cif 7
antalyasporlu nicholas 1
şemsiye 2
prototip 3
kuşlar uçmaz rüzgar götürür balıklar yüzmez su götürür 1
SON İLANLAR
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kastamonu Tosya Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 15 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam