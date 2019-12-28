İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
|28 Aralık 2019 09:40
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Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede çok bulutlu hava öngörülüyor.
Bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçmesi, yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor.
Öğle saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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