1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin adımı rahatsız etti! Yeni hamle peşindeler

Türkiye'nin Kasım ayı sonunda Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı, Akdeniz'de dengeleri tamamen değiştirdi ve siyasi hareketliliği artırdı. Ocak ayının ilk haftası, Türkiye'nin Libya ile vardığı mutabakat sonrası Yunanistan, İsrail, Mısır, G. Kıbrıs ve Fransa, ikili ve çoklu girişimlerde bulunacak. Türkiye de 8 Ocak'ta Meclis'te tezkereyi görüşecek.
 28 Aralık 2019 10:00
Yazdır
Türkiye'nin adımı rahatsız etti! Yeni hamle peşindeler

Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak ve bölgedeki enerji kaynaklarının hakça paylaşması amacıyla başlattığı, siyasi, diplomatik ve askeri girişimler sonucu, bölgede Türkiye'ye karşı, İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan tarafından kurulmak istenen denklem bozuldu.

Türkiye'nin pro-aktif stratejisi sonucu Akdeniz'e kıyıdaş ülkeler ve bölgede çıkarları olduğunu iddia eden ABD ve Rusya gibi ülkeler 2020'de hesaplarını yeni baştan yapmak zorunda kaldı. Ocak ayında, bölgeye ilişkin ikili ve çoklu diplomasi trafiğine ilişkin ajanda da bunu göstermekte.

Özellikle Ocak ayının ilk haftası, 1-8 Ocak tarihleri arasındaki diplomasi takvimi bölgedeki hareketliliğin fotoğrafını ortaya koyuyor. Bölge ülkelerinin birbirleriyle ve diğer ülkelerle yapacağı görüşmelerde Türkiye'nin atacağı adımların denklemi bir kez daha değiştirmeye namzet olduğu ortaya çıkıyor. Buna karşı Yunanistan'ın başını çektiği grubun da yeni şartlara göre kirli hesaplar peşinde olduğu görülmekte.

DOĞMADAN ÖLEN EASTMED İMZASI

Ocak ayında Akdeniz jeopolitiğini ve jeoekonomisini ilgilendiren ilk adım, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs üçlüsünden gelecek. 2 Ocak günü Atina'da EastMed doğal gaz petrol boru hattının imza töreni için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bir araya gelecek. Türkiye-Libya'nın deniz yetki alanı belirlemesinden hemen sonra imza kararı alınan proje şimdiden ölü doğdu. Bir bölümü Girit'ten geçmesi planlanan projenin realize olması ancak Türkiye'nin oluruyla mümkün. Öte yandan projeye katılması planlanan dördüncü ülke İtalya da, bölgede değişen dengeler sonucu, şimdiden yan çizmeye başladı.

KAHİRE'DE FRANSIZ OYUNU

Atina'daki imza töreninden iki gün sonra, Kahire'de başka bir Akdeniz çerçeveli zirve düzenlenecek. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafıdnan hafta başında açıklaması yapılan zirveye bir Batı Akdeniz ve bölgenin eski sömürgecisi Fransa başta olmak üzere Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın katılacak. 4 veya 5 Ocak günü Kahire'de yapılacak zirvenin Fransa'nın dahil edilmesi, Türkiye'nin bölgedeki haklarını gasp etme girişiminde şer cephesinin yeni hamlesi olduğu görülüyor. Hatırlanacağı üzere Kıbrıs adası açıklarında sondaj çalışması yapmak isteyen Fransız Total firması, Türkiye'nin tepkisi üzerine bölgeden çekilmişti.

MİÇOTAKİS TRUMP'IN KAPISINDA

Yeni Şafak'ın haberine göre; 2019 yılında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Yunanistan'ı bütüncül bir şekilde askeri üs konumuna çevirme stratejisi yürütmekte. ABD Kongresi de Türkiye karşıtı tutumunu Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a verdiği destekle göstermekte. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ABD Başkanı Donald Trump ile 7 Ocak günü Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Miçotakis'in ziyaretinde gündemin Akdeniz olacağına kesin gözüyle bakılmakta. Miçotakis'in Washington'un olası desteği karşısında hangi ödünleri vereceği ise merak konusu.

Yeni yılın ilk haftasında son sözü ise Türkiye söyleyecek. Türkiye'nin Kasım ayında Libya ile başlattığı yeni dönemi perçinleyecek adımlar 7-8 Ocak tarihlerinde atılacak. 8 Ocak'ta, Türk askerinin Libya'ya intikal etmesinin önünü açacak tezkerenin Meclis'e geleceği bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de TürkAkım doğal gaz boru hattının resmi açılış töreni için aynı gün İstanbul'a gelecek. Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmede Akdeniz ve Libya konuları gündemin başında gelecek. Kısaca son söz Türkiye'de söylenecek.
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aile Bakanı Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması
28 Aralık 2019 12:10		 İmamoğlu ve Yavaş'tan yerli otomobile destek
28 Aralık 2019 11:00
Libya'da 'Barış Pınarı' modeli
28 Aralık 2019 10:15		 TBMM, Libya için olağanüstü toplanacak
28 Aralık 2019 08:15
Her alanda milli mücadele vurgusu
28 Aralık 2019 07:50		 Akdeniz Ocak'ta ısınacak
28 Aralık 2019 06:45
11 başlıkta Kanal İstanbul açıklamaları
28 Aralık 2019 06:15		 İstanbul Valiliği, 34. yerli ve milli otomobile talip oldu
28 Aralık 2019 00:37
Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik
28 Aralık 2019 00:25		 28 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
28 Aralık 2019 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - Aile Bakanı Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması12:08 - Matematik mezununun geliştirdiği yazılım Dünya'da ilgi odağı oldu12:02 - Doğu'da 3 ilde 456 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor11:58 - Somali'deki saldırıda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti11:55 - Üniversiteliler günde en az 5 saat WhatsApp'ta11:45 - Altın yükselişine 2020'de devam edebilir11:30 - İnkarcı üsteğmen 'MİT tırlarının ihbarcısı' ile görüşmüş11:18 - 2020'nin trafik cezaları belli oldu11:16 - İkinci el araç piyasasında canlılık sürecek11:14 - 'Üreticilere 425,4 milyon liralık destek ödemesi yapılacak'
11:12 - Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı11:02 - Yerli ve milli uydu haberleşme sistemi testleri tamamlandı11:00 - Uzman öğreticilikte geçen süreler; kademe ve derece yükselmesi ile hizmet puanında değerlendirilir mi?11:00 - İmamoğlu ve Yavaş'tan yerli otomobile destek10:50 - Edirne'de askeri yasak bölgede 3 kişi yakalandı10:30 - Abla-kardeş aynı şehirde trafik polisi olarak görev yapıyor10:16 - Meteorolojiden yağış uyarısı10:15 - Libya'da 'Barış Pınarı' modeli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
Makam aracını yerli otoyla değiştireceğini duyurdu
2019/7 KPSS'de, en yüksek taban puanla atanan bölüm
Hakimden hukuk öğrencisine taciz
2020'nin trafik cezaları belli oldu
Abla-kardeş aynı şehirde trafik polisi olarak görev yapıyor
Eminevim'in kurucusu Emin Üstün hayatını kaybetti
Kredi kartı faiz oranlarında indirim yapıldı
Genel Müdür, yedek IMD'leri sosyal medyada engelliyor
İmamoğlu ve Yavaş'tan yerli otomobile destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
liverpool 2
çalışması gerekip de bir türlü çalışmaya başlayamamak 2
ikea'dan çıkamamak 5
kendine bile itiraf edememek 3
ciltlerce kitap alınca mutlu olmak 3
26.12.2019 anadolu efes vs maccabi maçı 1
Enbiya 2
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 2
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 1
yasak 1
SON İLANLAR
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kastamonu Tosya Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 15 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam