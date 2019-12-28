Libya'da 'Barış Pınarı' modeli

Libya'ya asker göndemi giderek ısınıyor. Akdeniz'de tansiyonun yükseldiği yeni merkez olan Libya'ya askeri destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Davet gelirse icabet ederiz. Libyalı kardeşlerimizi yanlız bırakmayız. Tezkere Meclis'e gönderildi. Onaylandıktan sonra gereğini yaparız" sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden Libya'dan davet geldi.

Trablus merkezli Ulusal Mutatabakat Hükümeti (UMH) Generah Halifa Hafter güçlerinin saldırılarına karşı Türkiye'ye yardım istedi. UMH, "Kara, deniz ve hava güçlerine destek olabilecek tüm yardımlara açığız" açıklaması yaptı. Libyalı bir yetkili Türkiye'den resmi olarak askeri destek talebinde bulunduklarını açıkladı. Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın "başkent Trablus'ta çatışmaların yoğunlaşması halinde Türkiye'den askeri destek isteyecekleri" yönündeki açıklamasının ardından, Türkiye'den resmen hava, kara ve deniz desteği istendiğini kaydetti.

Başağa, Tunus'ta gazetecilere açıklama yaparak, "Eğer çatışmalar yoğunlaşırsa, Trablus'u ve Trablus'ta yaşayanları koruma hakkımız var" demişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya hükümetinin, Türkiye'den askeri destek talebinde bulunduğunu belirtti. Altun, ortak çıkarları koruma ve Akdeniz'de istikrar sağlama hususunda kararlılığın devam ettiğini vurguladı.

Libya'nın yardım çağrısı ve tezkere için Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da olumlu mesajlar verdi. Kaynaklar "Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazırdır" ifadesini kullandı.

Öte yandan Libya'ya gönderilecek güçler için en ilginçi iddia ABD medyasından geldi. Bloomberg kanalı, Türkiye'nin Libya'ya kara ve deniz gücü konuşlandırmaya hazırlandığını iddia etti. Kanalın ulaştığı Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Libya'ya gönderilecek kara birliklerinin UMH güçlerini eğitip koordine etme görevi üstleneceğini, deniz gücünün de Trablus'u sahilden koruyacağını belirtti.

Kanalın haberine göre Libya'ya ayrıca Suriye'de TSK ile birlikte hareket eden bazı ÖSO güçleri de Libya'ya sevkedilecek. Güvenlik kaynakları bu ÖSO güçlerinin Sultan Murad Tugayı ve Feylak eş Şam güçleri olduğunu belirtiyor.

RUSYA: EN KÖTÜ SENARYO OLABİLİR

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinden ve Rusya Parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev'den ilginç yorumlar geldi. "Türkiye'nin Libya'ya askeri müdahalesi en kötü senaryo olabilir" ifadesini kullanan Kosçev, Libya'da Rus Wagner şirketinden 2 bin paralı askerin bulunduğu yönündeki Erdoğan'ın açıklamaları hakkında ise "nazikçe ifade etmek gerekirse, ilişkilerimizdeki seviye dikkate alındığında, Ankara'dan bu tarz açıklamalar duymak doğru değil" diye konuştu.

TRUMP VE SİSİ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde "Libya'da dış ülkelerin istismarını" reddetti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ve Sisi'nin yaptığı telefon görüşmesinde Libya konusunun gündeme geldiği bildirildi. İki liderin önemli bölgesel ve ikili konuları ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Trump ve Sisi, Libya'da dış ülkelerin istismarını reddetti. Ayrıca iki lider, Libyalıların kontrolü yabancı aktörlere kaptırmadan önce tüm tarafların çatışmayı çözmek için acil adım atması gerektiği konusunda mutabık kaldı" ifadelerine yer verildi.

HAVA SAHASI KAPANABİLİR

İtalyan medyası , Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planına sayfalarında geniş yer verdi. Corriere della Sera gazetesi, Avrupa Birliği'nin Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulması fikrini değerlendirdiğini yazdı. İtalya'nın en büyük gazetelerinden Corriere della Sera'daki haberde şu satırlar yer aldı:"Avrupa askeri çevreleri arasında gittikçe yayılan fikir; Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya hava kuvvetlerinin, şu anda Trablus savaşının kaderinde belirleyici rol oynayan insansız hava araçları arasındaki düelloyu durdurmak için görev üstlenmesi." Avrupa ülkeleri tarafından oluşturulacak bir uçuşa yasak bölgenin kısa vadede, General Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik askeri saldırısını felce uğratabileceği belirtildi. Haberde İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin dün Rusya lideri Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüştüğüne de dikkat çekildi. Il Giornale gazetesi de olası bir uçuşa yasak bölge uygulamasına İtalya ile birlikte Almanya ve Fransa'nın da dahil olabileceğini iddia etti. Gazete bu seçeneği "Hiç yoktan iyidir ama uygulaması kolay olmaz" diye yorumladı. Böyle bir ihtimalde NATO'ya ait Awacs radarlarına ihtiyaç duyulacağı ancak Türkiye'nin de NATO üyesi olması nedeniyle güçlükle karşılaşılabileceği vurgulandı.

ASKERİMİZİN LİBYA ÇÖLLERİNDE YERİ YOK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP Libya'ya asker gönderme tezkeresine sonuna kadar karşı duracaktır. Askerimizin Libya çöllerinde yeri yok" dedi. CHP'li Özel, partisinin, Meclis'e gelmesi beklenen Libya'ya asker gönderme tezkeresine yönelik tavrının sorulması üzerine "Tavrımız şüphesiz 'hayır' olacaktır" yanıtını verdi. Partisinin Libya'ya asker gönderme tezkeresine sonuna kadar karşı duracağını vurgulayan Özel, "Askerimizin Libya çöllerinde yeri yok. 'Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da ne işi vardı?' diyor. Bilmediği, hatırlamadığı veya vatandaşımızdan gizlemeye çalıştığı gerçek şu ki; o dönemde Libya Osmanlı toprağıydı, Gazi Mustafa Kemal de Osmanlı subayıydı, oraya vatan toprağını savunmaya gitti" şeklinde konuştu. İktidarın, askeri Libya'da bir maceraya sürüklemeye çalıştığını öne süren Özel, "En önemli stratejik hata da şu: Libya'da iç çekişme var. Bu hükümet kalabilir, gidebilir. Libya'da taraf tutmak, hepimizin desteklediği münhasır ekonomik bölge anlaşmasının da geleceğini tartışmalı hale getirir." değerlendirmesinde bulundu

SERHAT SOYKAN