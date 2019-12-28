Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şahsa işlem yapıldı
Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şahsa işlem yapıldı
|28 Aralık 2019 09:53
|Yazdır
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'üne adli işlem yapılırken bir şüpheliye ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Somali'deki saldırıda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
28 Aralık 2019 11:58
|İnkarcı üsteğmen 'MİT tırlarının ihbarcısı' ile görüşmüş
28 Aralık 2019 11:30
|Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
28 Aralık 2019 11:12
|Öldürülen terörist AK Partili üyenin katillerinden biri çıktı
28 Aralık 2019 08:58
|FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar 24 Ocak'ta
27 Aralık 2019 20:53
|FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında karar çıktı
27 Aralık 2019 19:55
|Adana'da FETÖ'den 1 sanığa ceza, 8 sanığa beraat
27 Aralık 2019 18:27
|Eski sağlık çalışanına FETÖ'den hapis cezası
27 Aralık 2019 18:22
|Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu tutuklandı
27 Aralık 2019 17:36
|Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
27 Aralık 2019 17:09