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Edirne'de askeri yasak bölgede 3 kişi yakalandı
Edirne'nin Meriç ilçesinde askeri yasak bölgeye giren 3 kişi gözaltına alındı
|28 Aralık 2019 10:50
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Edirne'nin Meriç ilçesinde askeri yasak bölgeye giren 3 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Subaşı beldesi yakınlarındaki 2. derece askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.
Ekipler bölgede yaptıkları kontrollerde M.K, B.Y. ve M.I'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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