İmamoğlu ve Yavaş'tan yerli otomobile destek
İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarından yerli otomobile destek açıklamaları geldi
|28 Aralık 2019 11:00
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye'nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz'' dedi.
İmamoğlu, ''Elektrikli üretimi desteklemek için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim" mesajını paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda 'milli' duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız'' ifadesini kullandı.
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