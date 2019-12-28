1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli ve milli uydu haberleşme sistemi testleri tamamlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) iştiraki tarafından üretilen ve ANKA-S'lere entegre edilen uydu haberleşme sisteminin testleri başarıyla tamamlandı
 28 Aralık 2019 11:02
Yazdır
Yerli ve milli uydu haberleşme sistemi testleri tamamlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) iştiraki tarafından üretilen ve ANKA-S'lere entegre edilen uydu haberleşme sisteminin testleri başarıyla tamamlandı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin iştiraki olan CTECH tarafından üretilen uydu haberleşme sisteminin tüm kalifikasyon ve fonksiyonel testleri başarıyla gerçekleştirildi.

ANKA-S'e entegre edilen sistemle, uçuş testleri yapıldı. Söz konusu entegrasyonla ANKA üzerindeki bir alt sistemin daha yerlileştirme ve millileştirme süreci tamamlanmış oldu.

Uydu haberleşme sisteminin, TUSAŞ'ın öz kaynaklarıyla 17 ayda ürettiği AKSUNGUR insansız hava aracı için de kullanılması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Google'a güven yok
28 Aralık 2019 07:16		 Savunmada yeni teknolojiler çalıştayda ele alındı
26 Aralık 2019 23:36
Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü yerli motordan alacak
26 Aralık 2019 15:36		 Dünya devi, gereksiz diyerek otomobillerden direksiyonu kaldırıyor
26 Aralık 2019 11:05
Uzayda bile yetiştirilebilecek salkım salkım domates
25 Aralık 2019 21:33		 Yangınlara karşı bor madeninden 'jel' ürettiler
25 Aralık 2019 21:08
Prof. Dr. Öztürk: Millileşmenin anahtarı Ar-Ge'dir
25 Aralık 2019 19:07		 'Yakında, yerli zırh çeliğiyle araç üretebileceğiz'
25 Aralık 2019 16:38
Yerli otomobile ait 3. detay paylaşıldı
25 Aralık 2019 14:42		 Yerli otomobilden ikinci bir detay paylaşıldı
24 Aralık 2019 15:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - Aile Bakanı Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması12:08 - Matematik mezununun geliştirdiği yazılım Dünya'da ilgi odağı oldu12:02 - Doğu'da 3 ilde 456 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor11:58 - Somali'deki saldırıda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti11:55 - Üniversiteliler günde en az 5 saat WhatsApp'ta11:45 - Altın yükselişine 2020'de devam edebilir11:30 - İnkarcı üsteğmen 'MİT tırlarının ihbarcısı' ile görüşmüş11:18 - 2020'nin trafik cezaları belli oldu11:16 - İkinci el araç piyasasında canlılık sürecek11:14 - 'Üreticilere 425,4 milyon liralık destek ödemesi yapılacak'
11:12 - Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı11:02 - Yerli ve milli uydu haberleşme sistemi testleri tamamlandı11:00 - Uzman öğreticilikte geçen süreler; kademe ve derece yükselmesi ile hizmet puanında değerlendirilir mi?11:00 - İmamoğlu ve Yavaş'tan yerli otomobile destek10:50 - Edirne'de askeri yasak bölgede 3 kişi yakalandı10:30 - Abla-kardeş aynı şehirde trafik polisi olarak görev yapıyor10:16 - Meteorolojiden yağış uyarısı10:15 - Libya'da 'Barış Pınarı' modeli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
Makam aracını yerli otoyla değiştireceğini duyurdu
2019/7 KPSS'de, en yüksek taban puanla atanan bölüm
Hakimden hukuk öğrencisine taciz
2020'nin trafik cezaları belli oldu
Abla-kardeş aynı şehirde trafik polisi olarak görev yapıyor
Eminevim'in kurucusu Emin Üstün hayatını kaybetti
Kredi kartı faiz oranlarında indirim yapıldı
Genel Müdür, yedek IMD'leri sosyal medyada engelliyor
İmamoğlu ve Yavaş'tan yerli otomobile destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çok konuşma 1
mektup yazmak 2
Erişimin engellenmesi hak ihlali sayıldı 2
Farid farjad 1
kendine bile itiraf edememek 3
Başı sıkışınca dua etmek 4
26.12.2019 anadolu efes vs maccabi maçı 1
her güzel şeyin bitmesi 4
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 2
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 1
SON İLANLAR
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kastamonu Tosya Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 15 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam