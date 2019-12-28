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Altın yükselişine 2020'de devam edebilir

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy:- "Altının ons fiyatında teknik olarak tekrar kalıcı olarak 1.350-1.400 dolar altına gelinmedikçe yukarı yönlü trendin devamı mümkün"- AA Finans Analisti İslam Memiş:- "2020'de altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devamı bekleniyor. Gram altında 2020'de 320 lira görülebilir"
 28 Aralık 2019 11:45
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Altın yükselişine 2020'de devam edebilir

- Analistler, 2020'de ticaret savaşlarının farklı cephelere yayılabileceğini ve altın fiyatlarının yükselmeye devam edebileceğini ifade etti.

Küresel ekonomide oluşan kırılgan duruma karşılık 2019'da güvenli liman görevi gören altın, 2020 yılında da bu rolü oynamaya devam edebilir.

Analistler, merkez bankalarından 2020 için güvercin tutumun devam etmesinin beklendiğini, ticaret savaşlarında cephelerin genişleme ihtimaliyle jeopolitik risklerin ve hala kırılgan olan küresel ekonominin altın talebini canlı tutabileceğini söyledi.

Yıla 1.282 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı, aylık bazda üç ay üst üste değer kaybettikten sonra hızlı bir yükseliş eğilimi kazanmıştı. Ticaret savaşları, faiz indirimleri ve artan jeopolitik risklerle altın talebi artarken, altının ons fiyatı da 1.550 dolara kadar yükselmişti. Altının ons fiyatı, yılın geri kalanında dalgalı bir seyir izleyerek 1.450-1.500 bandında hareket etmişti.

- Küresel riskler altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları ve küresel ölçekteki büyüme sorunları başta olmak üzere çeşitli risklerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Küresel bazda toplam borç miktarının arttığını ve bu durumun tahvil piyasasını görece daha riskli hale getirdiğini değerlendiren Paksoy, "Temel açıdan ara ara haber akışında yaşanacak iyileşmelere bağlı satıcılı seyirlere ve düzeltme süreçlerine rağmen yukarı yönlü trendin devamını mümkün görmekteyiz." dedi. Paksoy, jeopolitik risklerin geniş bölgelere yayılma riski taşıdığını, bunun da göz önünde bulundurulması gereken bir faktör olduğunu söyledi.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının güvercin tutumlarını devam ettirmesinin altın fiyatlarının artış eğilimini korumasını beraberinde getirdiğini ifade eden Paksoy, fiziksel altın talebinin devam etme potansiyelinin altını destekleyen önemli bir değişken olduğunun altını çizdi.

Paksoy, "Altının ons fiyatında teknik olarak tekrar kalıcı olarak 1.350-1.400 dolar altına gelinmedikçe yukarı yönlü trendin devamı mümkün olacaktır. Trend korundukça yukarı yönlü hareketlerde 1.480-1.500 dolar üzerinde yeni sıralı direnç hedefleri 1.600-1.650 dolar ve 1.800 dolar olarak takip edilebilir." değerlendirmesini yaptı.

- "Gram altında 275-280 lira aralığı alım yönünde takip edilebilir"

AA Finans Analisti İslam Memiş de 2020'de altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devamının beklendiğini ve gram altında 2020'de 320 liranın görülebileceğini söyledi.

2019'da altın fiyatlarını destekleyen faktörlerin, 2020 için de geçerliliğini koruduğunu belirten Memiş, "Özellikle altının ons fiyatında agresif yükselişler yaşanırsa bu sürpriz olmaz. Çünkü küresel ekonomik daralma, ticaret savaşları, talep artışının sürmesi, siyasi ve jeopolitik riskler, altın talebinin artması ve kuraklık gibi nedenler altın fiyatlarının artmasına neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Memiş, altının ons fiyatının hedef olarak belirlediği 1.600 dolar seviyesini 2020'de yukarı yönlü kırabileceğini ve yükselişini 1.700 dolar seviyesine kadar sürdürebileceğini belirtti.

Gram altında 275-280 lira aralığının altın alımında takip edilmesinde fayda olduğunu vurgulayan Memiş, "Altının ons fiyatı ve dolar/TL'de öngördüğümüz yükselişler, altının gram fiyatında 320 lira seviyesinin test edilmesine neden olacağını düşünüyoruz. Yurt içi piyasalarda dolar/TL'de dışsal etkilerden kaynaklı agresif dalgalanmalar da bu harekete destek olabilir. " değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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