Aile Bakanı Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" açıklamasında bulundu
|28 Aralık 2019 12:10
|Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" açıklamasında bulundu
"Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İmamoğlu ve Yavaş'tan yerli otomobile destek
28 Aralık 2019 11:00
|Libya'da 'Barış Pınarı' modeli
28 Aralık 2019 10:15
|Türkiye'nin adımı rahatsız etti! Yeni hamle peşindeler
28 Aralık 2019 10:00
|TBMM, Libya için olağanüstü toplanacak
28 Aralık 2019 08:15
|Her alanda milli mücadele vurgusu
28 Aralık 2019 07:50
|Akdeniz Ocak'ta ısınacak
28 Aralık 2019 06:45
|11 başlıkta Kanal İstanbul açıklamaları
28 Aralık 2019 06:15
|İstanbul Valiliği, 34. yerli ve milli otomobile talip oldu
28 Aralık 2019 00:37
|Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik
28 Aralık 2019 00:25
|28 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
28 Aralık 2019 00:02