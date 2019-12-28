Katar'ın 3 büyük şirketi, milli otomobilin bayiliğini almaya hazır
Katar'ın 3 büyük otomotiv şirketinin milli otomobilin bayiliğini almaya hazır olduğu belirtildi.
|28 Aralık 2019 12:30
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