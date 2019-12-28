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Devlet 'İstanbul Havalimanı'ndan 7 kat fazla kazanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:- "TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ, Atatürk Havalimanı için yapılan kira sözleşmesi kapsamında yıllık KDV dahil 165 milyon 55 bin 383 dolar veriyordu. İstanbul Havalimanı için ise İGA yıllık 1 milyar 45 milyon avro ödeyecek"- "Böylelikle devletimizin elde ettiği kar yaklaşık 7 katına çıkacak"- "Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılması nedeniyle TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ'ye sözleşmenin kalan süresi için 389 milyon avro kar kaybı ödenmesi kararlaştırıldı"
 28 Aralık 2019 12:48
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Devlet 'İstanbul Havalimanı'ndan 7 kat fazla kazanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ, Atatürk Havalimanı için yapılan kira sözleşmesi kapsamında yıllık KDV dahil 165 milyon 55 bin 383 dolar veriyordu. İstanbul Havalimanı için ise İGA yıllık 1 milyar 45 milyon avro ödeyecek. Böylelikle devletimizin elde ettiği kar yaklaşık 7 katına çıkacak." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinin artmasıyla yaşanan kapasite sorunlarını aşmak, İstanbul'un hava trafiğini yönetmek için yeni havalimanı yapılmasının zaruri bir hal aldığı belirlenerek 2013'te bu yönde karar alındığını söyledi.

İstanbul Havalimanı'nın modern tesisleriyle havacılık sektörünün tüm konforuna sahip, Avrupa'nın en büyüğü olduğunun altını çizen Turhan, ayrıca önemli bir "hub" konumunda bulunduğunu kaydetti.

Turhan, İstanbul Havalimanı'nın 7 Nisan itibarıyla tam kapasite hizmete açıldığını hatırlatarak, bu kapsamda 10 milyar 247 milyon avro yatırım, işletme süresince ödenecek 22 milyar 152 milyon avro artı KDV tutarında kira bedeliyle toplamda 32 milyar 399 milyon avronun havacılık sektörüne kazandırılacağına dikkati çekti.

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'nın sadece havacılık sektörünün gelişmesine değil, aynı zamanda hem aktive ettiği yatırımlarla yaratılacak ek istihdam yoluyla hem de sektörden sağlanacak etkilerle Türkiye ekonomisinin gelişmesine de önemli katkı sağladığını vurguladı.

İstanbul Havalimanı'nda ticari yolcu taşımacılığına bütünüyle başlanılan tarihte, Atatürk Havalimanı'nda bu kapsamdaki seferlerin durdurulduğunu anlatan Turhan, konuya ilişin hususun sözleşmeyle hüküm altına alındığını ifade etti.

Turhan, Atatürk Havalimanı terminallerinin işletimine yönelik TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ ile imzalanan kira sözleşmesinin 3 Ocak 2021'de sona ereceğine dikkati çekti. Bu sözleşme süresinden önce söz konusu faaliyetin sonlandırıldığını dile getiren Turhan, "Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılması nedeniyle TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ'ye sözleşmenin kalan süresi için 389 milyon avro kar kaybı ödenmesi kararlaştırıldı." bilgisini paylaştı.

TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ'nin, Atatürk Havalimanı için yapılan kira sözleşmesi kapsamında yıllık KDV dahil 165 milyon 55 bin 383 dolar ödediğini belirten Turhan, "İstanbul Havalimanı için ise İGA yıllık 1 milyar 45 milyon avro ödeyecek. Böylelikle devletimizin elde ettiği kar yaklaşık 7 katına çıkacak." bilgisini verdi.
Anadolu Ajansı
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